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Лига Чемпионов
ПСВ Эйндховен
20.02.2024 22:00 - : -
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 февраля 2024, 15:43 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:46
156
0

ПСВ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 20 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

19 февраля 2024, 15:43 | Обновлено 19 февраля 2024, 15:46
156
0
ПСВ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Первый матч проходит в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.

Нидерландский ПСВ Эйндховен занял второе место в группе B, набрав 9 очков из 18 и опередив «Ланс» (8) и «Севилья» (2). Победителем этого квартета стал «Арсенал» (13).

Немецкая «Боруссия» Дортмунд выиграла группу F, набрав 11 очков из 18. Также в плей-офф прошел «ПСЖ» (8). «Милан» отправился в Лигу Европы (8), а «Ньюкасл» выбыл из турнира (5).

ПСВ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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смотреть онлайн Лига чемпионов ПСВ Боруссия Дортмунд
Источник Sport.ua
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