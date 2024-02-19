20 февраля в 22:00 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов играют ПСВ и «Боруссия» Д.

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Первый матч проходит в Эйндховене на стадионе «Филипс».

Ответный поединок состоится 13 марта в Дортмунде. Правило выездного гола не действует.

Нидерландский ПСВ Эйндховен занял второе место в группе B, набрав 9 очков из 18 и опередив «Ланс» (8) и «Севилья» (2). Победителем этого квартета стал «Арсенал» (13).

Немецкая «Боруссия» Дортмунд выиграла группу F, набрав 11 очков из 18. Также в плей-офф прошел «ПСЖ» (8). «Милан» отправился в Лигу Европы (8), а «Ньюкасл» выбыл из турнира (5).

ПСВ – Боруссия Д. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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