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Пляжный футбол
20 февраля 2024, 16:16 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:21
448
2

Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка

Утверждены нововведения

20 февраля 2024, 16:16 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:21
448
2
Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка
УАФ. Катерина Монзуль

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, как известно, назначил главой судейского комитета Катерину Монзуль.

Кроме этого Исполком УАФ поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа («детектора лжи») в соревновательный и внесоревновательный период.

Также решено, что при назначении арбитров на матчи будет использоваться система жеребьевки.

Председателю комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуру исследования с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.

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Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Украинская ассоциация футбола Катерина Монзуль Комитет арбитров УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Виктор Войцеховский
На Полиграфе будут спрашивать. - Это вы случайно поставили пеналь за попадание мячом в ж...у? Ответ: Конечно. Спокойно теребя Патек Филип с брюликами на руке. 
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+1
romanchik.8409
Цирк))) Полиграф...Шариковы выдумали велосипед 
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-1
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