Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, как известно, назначил главой судейского комитета Катерину Монзуль.

Кроме этого Исполком УАФ поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа («детектора лжи») в соревновательный и внесоревновательный период.

Также решено, что при назначении арбитров на матчи будет использоваться система жеребьевки.

Председателю комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуру исследования с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.