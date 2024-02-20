Новации у арбитров от УАФ: будет полиграф и жеребьевка
Утверждены нововведения
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, как известно, назначил главой судейского комитета Катерину Монзуль.
Кроме этого Исполком УАФ поддержал предложение ввести обязательное прохождение арбитрами исследования с применением полиграфа («детектора лжи») в соревновательный и внесоревновательный период.
Также решено, что при назначении арбитров на матчи будет использоваться система жеребьевки.
Председателю комитета арбитров и администрации УАФ поручено разработать процедуру исследования с применением полиграфа и процедуры жеребьевки.
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