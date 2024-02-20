Украина. Премьер лига20 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:49
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Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Предыдущим главой комитета был итальянец Лучано Лучи
20 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:49
1641
4
42-летняя Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ. Это решение принято на Исполкоме УАФ.
Это означает, что с данного момента Монзуль прекращает свою активную деятельность в поле, информирует журналист Игорь Бурбас.
Ранее эту должность занимал итальянец Лучано Лучи, который возглавлял комитет арбитров УАФ с 2015 года.
Вместе с ним должен уйти и эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли.
Другие комитеты УАФ также получили новых руководителей:
- Андрей Шевченко стал главой комитета национальных сборных;
- Александр Шевченко возглавил комитет детско-юношеского футбола;
- Олег Лужный – теперь глава комитета профессионального футбола Украины.
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Фуух хоть на поле уже не увидим.
Надеюсь судьи будут проффесиональнее.