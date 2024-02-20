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  4. Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:49
1641
4

Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ

Предыдущим главой комитета был итальянец Лучано Лучи

20 февраля 2024, 15:30 | Обновлено 20 февраля 2024, 15:49
1641
4
Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ
УАФ. Катерина Монзуль

42-летняя Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ. Это решение принято на Исполкоме УАФ.

Это означает, что с данного момента Монзуль прекращает свою активную деятельность в поле, информирует журналист Игорь Бурбас.

Ранее эту должность занимал итальянец Лучано Лучи, который возглавлял комитет арбитров УАФ с 2015 года.

Вместе с ним должен уйти и эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли.

Другие комитеты УАФ также получили новых руководителей:

  • Андрей Шевченко стал главой комитета национальных сборных;
  • Александр Шевченко возглавил комитет детско-юношеского футбола;
  • Олег Лужный – теперь глава комитета профессионального футбола Украины.
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Катерина Монзуль Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Лучано Лучи Украинская ассоциация футбола Игорь Бурбас исполком УАФ Андрей Шевченко Александр Шевченко Олег Лужный
Источник Игорь Бурбас
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Умник
Наконец то свой кабинет.
Фуух хоть на поле уже не увидим.
Надеюсь судьи будут проффесиональнее.
Ответить
+3
ulefka
Це просто позор
Ответить
+1
Jaime_Lannister
Комітет національних збірних - то той, де перед тим Блохін і Михайличенко дармоїдствували?
Ответить
0
Лига Конференций Без Динамо
Как теперь Чемпиону выигрывать? 
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-2
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