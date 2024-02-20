42-летняя Катерина Монзуль назначена главой судейского комитета УАФ. Это решение принято на Исполкоме УАФ.

Это означает, что с данного момента Монзуль прекращает свою активную деятельность в поле, информирует журналист Игорь Бурбас.

Ранее эту должность занимал итальянец Лучано Лучи, который возглавлял комитет арбитров УАФ с 2015 года.

Вместе с ним должен уйти и эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли.

Другие комитеты УАФ также получили новых руководителей: