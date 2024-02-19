«Лучи, Риццоли – arrivederci». УАФ утвердит нового главу комитета арбитров
Скорее всего, главным руководителем станет Монзуль
По информации журналиста Виктора Вацко, во вторник Украинская ассоциация футбола на Исполкоме утвердит нового главу Комитета арбитров.
Сейчас на должности находится итальянец Лучано Лучи. Вместе с ним должен уйти и эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли.
«Насколько я понимаю, во вторник УАФ на Исполкоме утвердит нового главу комитета арбитров. Лучи, Риццоли – arrivederci. Еще не 100%, но, скорее всего, новым руководителем станет Екатерина Монзуль. Насколько я знаю, это будет означать завершение карьеры арбитра», – сказал Вацко.
Ранее сообщилось, что Лучи и Риццоли все же доработают до конца нынешнего сезона.
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