Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Лучи, Риццоли – arrivederci». УАФ утвердит нового главу комитета арбитров
Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:18
1511
6

«Лучи, Риццоли – arrivederci». УАФ утвердит нового главу комитета арбитров

Скорее всего, главным руководителем станет Монзуль

19 февраля 2024, 17:40 | Обновлено 19 февраля 2024, 19:18
1511
6
«Лучи, Риццоли – arrivederci». УАФ утвердит нового главу комитета арбитров
Getty Images/Global Images Ukraine. Екатерина Монзуль

По информации журналиста Виктора Вацко, во вторник Украинская ассоциация футбола на Исполкоме утвердит нового главу Комитета арбитров.

Сейчас на должности находится итальянец Лучано Лучи. Вместе с ним должен уйти и эксперт УАФ по арбитражу Никола Риццоли.

«Насколько я понимаю, во вторник УАФ на Исполкоме утвердит нового главу комитета арбитров. Лучи, Риццоли – arrivederci. Еще не 100%, но, скорее всего, новым руководителем станет Екатерина Монзуль. Насколько я знаю, это будет означать завершение карьеры арбитра», – сказал Вацко.

Ранее сообщилось, что Лучи и Риццоли все же доработают до конца нынешнего сезона.

По теме:
Выполняет обещание. Шевченко проведет встречу с клубами и пресс-конференцию
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Ребров потом на меня поражение от Боснии повесит»
Лучано Лучи Никола Риццоли Украинская ассоциация футбола Комитет арбитров УАФ Катерина Монзуль Виктор Вацко
Источник Вацко Live
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 19 февраля 2024, 15:33 2
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферная зима 2023/2024 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы

ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
Футбол | 18 февраля 2024, 23:20 9
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча
ВИДЕО. Звездный игрок Баварии чуть не подрался с коучем после матча

Йозуа Киммих и Жолт Лев явно не поняли друг друга, споры начались еще по ходу игры

Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Футбол | 19.02.2024, 06:42
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Лунин прокомментировал матч против Райо, в котором он пропустил с пенальти
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Футбол | 19.02.2024, 12:58
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Источник: Гаттузо уволен с поста главного тренера Марселя
Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Футбол | 19.02.2024, 17:08
Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Александр АЛИЕВ: «Ордец? Этого человека для меня не существует»
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Burevestnik
це та арбітриня  яка після удару м'яча по сідницям призначила пенальті і одержала від найкращого клубу УПЛ приз-кубок "Дупа зі свистком" ???  чи це друга якась?   
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Pavel_i_CO
Прикол) Перевзуватися буде, чи іржаві лапті їй до вподоби? 
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
OtsoCity
Лайно суркисів всралося під себе і воняє 
Ответить
0
AK.228
Ух ти
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
Капитан Боснии: «Матч с Украиной будет не приятным для просмотра, а боевым»
17.02.2024, 17:31 5
Футбол
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
Бразилия и Португалия устроили зарубу на ЧМ по пляжному футболу
19.02.2024, 07:15
Футбол
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
ВИДЕО. «Да вы зае....». Вацко чуть не сорвался, комментируя матч Бундеслиги
19.02.2024, 02:29 17
Футбол
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
Трубин вошел в историю Бенфики. Украинцу покорилось уникальное достижение
19.02.2024, 07:48 21
Футбол
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
Тренер раскритиковал Меркушину: «Сколько ей прощают и доверяют»
17.02.2024, 19:40 4
Биатлон
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18.02.2024, 17:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем