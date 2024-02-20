Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2023/24 состоится 15 мая 2024 года на стадионе «Авангард» в Ровно.

В этом матче сыграют победители полуфинальных пар:

«Полесье» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава)

«Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одесса)

Напомним, стадион «Авангард» является домашней ареной народного клуба «Верес». В 2022 году завершилась его реконструкция, на которую, по данным СМИ, было выделено более 100 миллионов гривен.

Первый матч на стадионе «Авангард» состоялся еще в августе 1970 года. Тогда ровенская «Горынь» принимала севастопольский спортивный клуб Черноморского флота.