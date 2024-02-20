Кубок Украины20 февраля 2024, 16:14 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:29
429
0
Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24
Решающий матч турнира примет стадион «Авангард» в Ровно
20 февраля 2024, 16:14 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:29
429
0
Финал Кубка Украины по футболу сезона 2023/24 состоится 15 мая 2024 года на стадионе «Авангард» в Ровно.
В этом матче сыграют победители полуфинальных пар:
- «Полесье» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава)
- «Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одесса)
Напомним, стадион «Авангард» является домашней ареной народного клуба «Верес». В 2022 году завершилась его реконструкция, на которую, по данным СМИ, было выделено более 100 миллионов гривен.
Первый матч на стадионе «Авангард» состоялся еще в августе 1970 года. Тогда ровенская «Горынь» принимала севастопольский спортивный клуб Черноморского флота.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2024, 15:50 2
Экс-игрок украинский сборной – об Иване Ордеце
Футбол | 20 февраля 2024, 14:57 0
Александр Головко в свое время мог стать игроком «Ливерпуля»
Теннис | 19.02.2024, 18:50
Футбол | 20.02.2024, 00:42
Футбол | 20.02.2024, 12:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.02.2024, 00:50
19.02.2024, 02:29 18
18.02.2024, 23:20 10
20.02.2024, 09:09 3
19.02.2024, 22:50 1
19.02.2024, 17:35
19.02.2024, 17:08 1