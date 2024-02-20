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Кубок Украины
20 февраля 2024, 16:14 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:29
429
0

Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24

Решающий матч турнира примет стадион «Авангард» в Ровно

20 февраля 2024, 16:14 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:29
429
0
Стало известно, где состоится финал Кубка Украины 2023/24
Стадион Авангард

Финал Кубка Украины по футболу сезона 2023/24 состоится 15 мая 2024 года на стадионе «Авангард» в Ровно.

В этом матче сыграют победители полуфинальных пар:

  • «Полесье» (Житомир) – «Ворскла» (Полтава)
  • «Шахтер» (Донецк) – «Черноморец» (Одесса)

Напомним, стадион «Авангард» является домашней ареной народного клуба «Верес». В 2022 году завершилась его реконструкция, на которую, по данным СМИ, было выделено более 100 миллионов гривен.

Первый матч на стадионе «Авангард» состоялся еще в августе 1970 года. Тогда ровенская «Горынь» принимала севастопольский спортивный клуб Черноморского флота.

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Кубок Украины по футболу Шахтер Донецк Верес Ровно стадион Авангард Ровно Черноморец Одесса Полесье Житомир Ворскла Полтава Полесье - Ворскла Шахтер - Черноморец исполком УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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