Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ

38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду летом.

Сообщается, что Лука пока не определился с будущим, и вообще может завершить карьеру. По информации The Athletic, главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти предложил Модричу войти в его тренерский штаб в «Реале», если хорват примет решение повесить бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона.

Модрич присоединился к «Реалу» в 2012 году и с тех пор стал легендой клуба, победив шесть раз в Лиге чемпионов. Хорват также стал обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.