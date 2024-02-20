Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ

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Лука Модрич может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Анчелотти
38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду летом.
Сообщается, что Лука пока не определился с будущим, и вообще может завершить карьеру. По информации The Athletic, главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти предложил Модричу войти в его тренерский штаб в «Реале», если хорват примет решение повесить бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона.
Модрич присоединился к «Реалу» в 2012 году и с тех пор стал легендой клуба, победив шесть раз в Лиге чемпионов. Хорват также стал обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.
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