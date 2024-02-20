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  4. Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Испания
20 февраля 2024, 12:54 | Обновлено 20 февраля 2024, 13:07
1863
4

Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ

Лука Модрич может завершить карьеру и войти в тренерский штаб Анчелотти

20 февраля 2024, 12:54 | Обновлено 20 февраля 2024, 13:07
1863
4
Лунин может получить сенсационного тренера. Он недавно выигрывал ЗМ
Getty Images/Global Images Украина. Лука Модрич и Карло Анчелотти

38-летний полузащитник «Реала» Лука Модрич может покинуть команду летом.

Сообщается, что Лука пока не определился с будущим, и вообще может завершить карьеру. По информации The Athletic, главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти предложил Модричу войти в его тренерский штаб в «Реале», если хорват примет решение повесить бутсы на гвоздь после окончания текущего сезона.

Модрич присоединился к «Реалу» в 2012 году и с тех пор стал легендой клуба, победив шесть раз в Лиге чемпионов. Хорват также стал обладателем «Золотого мяча» в 2018 году.

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти Ла Лига
Источник Twitter
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Комментарии 4
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pricolist
Капець у вас заголовки, а що сенсаційного?
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+3
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Boodya 1209
Сенсаційно? Сенсаційно!😂
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+1
potemkin78
эх пазик пазик
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0
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