Модрич разочарован. Хорват собрался покинуть Реал

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич недоволен тем, в каком сейчас статусе он находится в команде.

38-летний хорват разочарован отношением клуба, поскольку обещания, данные ему перед подписанием нового договора в 2023 году, не выполняются. Якобы Модричу было гарантировано участие в матчах при условии, что он не травмирован.

Модрич уверен, что он крайне мало играет не из-за своей игровой формы, а из-за ставки «Реала» на молодых футболистов. Если ситуация до конца сезона не изменится, то Лука летом 2024 года Мадрид покинет. Ранее хорват рассчитывал, что завершит карьеру в «Реале» на высокой ноте, однако на текущий момент его ожидания не оправдываются.

В нынешнем сезоне Лука Модрич принял участие в 27 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол, сделал 6 ассистов. В общей сложности хорват провел на поле 1374 минуты (в среднем – 50 минут в матче).

Ранее сообщалось, что «Реал» готовит грандиозное прощание с Модричем.