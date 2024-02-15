Реал готовит грандиозное прощание с Модричем
Легендарный хорват покинет клуб в конце сезона
Время легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича в составе «Реала» подходит к концу, и ближайшим летом он, скорее всего, покинет клуб. В продлении контракта не заинтересован ни клуб, ни сам игрок.
Руководство «Реала» уже думает над тем, чтобы в конце нынешнего сезона устроить своей легенде достойное и грандиозное прощание. Однако сам Модрич пока что сосредоточен на выступлениям за клуб в нынешнем сезоне.
Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В составе мадридского клуба 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.
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