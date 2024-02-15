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Испания
15 февраля 2024, 07:42 |
1406
0

Реал готовит грандиозное прощание с Модричем

Легендарный хорват покинет клуб в конце сезона

15 февраля 2024, 07:42 |
1406
0
Реал готовит грандиозное прощание с Модричем
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Время легендарного хорватского полузащитника Луки Модрича в составе «Реала» подходит к концу, и ближайшим летом он, скорее всего, покинет клуб. В продлении контракта не заинтересован ни клуб, ни сам игрок.

Руководство «Реала» уже думает над тем, чтобы в конце нынешнего сезона устроить своей легенде достойное и грандиозное прощание. Однако сам Модрич пока что сосредоточен на выступлениям за клуб в нынешнем сезоне.

Модрич выступает за «Реал» с лета 2012 года. В составе мадридского клуба 5 раз выигрывал Лигу чемпионов.

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Лука Модрич Реал Мадрид
Источник Relevo
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