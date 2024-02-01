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Испания
01 февраля 2024, 12:18 | Обновлено 01 февраля 2024, 12:19
835
2

Модрич не будет продлевать контракт с Реалом

Нынешнее соглашение истекает летом 2024-го

01 февраля 2024, 12:18 | Обновлено 01 февраля 2024, 12:19
835
2
Модрич не будет продлевать контракт с Реалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, скорее всего, покинет мадридский клуб ближайшим летом, сообщает Cadena SER.

Согласно источнику, 38-летний хорват не собирается продлевать свой контракт, истекающий в июне 2024 года, так как понимает, что будет получать минимум игрового времени.

Отметим, что в текущем сезоне Модрич принял участие в 24 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист может перебраться в Саудовскую Аравию за 1 млн долларов, при этом зарплата самого Луки может увеличиться в два раза по сравнению с той, которую он получал в «Реале».

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Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги
Источник Cadena Ser
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Sheva19
Пора на родину возрощатьса в Хорватии ещё годик два может побегать 
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DaVinci
Заслужив ще рік чи два підзаробити і на відпочинок)
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