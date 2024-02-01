Модрич не будет продлевать контракт с Реалом

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, скорее всего, покинет мадридский клуб ближайшим летом, сообщает Cadena SER.

Согласно источнику, 38-летний хорват не собирается продлевать свой контракт, истекающий в июне 2024 года, так как понимает, что будет получать минимум игрового времени.

Отметим, что в текущем сезоне Модрич принял участие в 24 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 6 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хорватский футболист может перебраться в Саудовскую Аравию за 1 млн долларов, при этом зарплата самого Луки может увеличиться в два раза по сравнению с той, которую он получал в «Реале».