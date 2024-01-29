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  4. Модрич может покинуть Реал уже зимой. Саудовцы предложили 1 млн долларов
Испания
29 января 2024, 11:36 | Обновлено 29 января 2024, 11:46
327
0

Модрич может покинуть Реал уже зимой. Саудовцы предложили 1 млн долларов

Кроме финансового предложения мадридскому клубу, в Аравии готовы удвоить зарплату хорвата

29 января 2024, 11:36 | Обновлено 29 января 2024, 11:46
327
0
Модрич может покинуть Реал уже зимой. Саудовцы предложили 1 млн долларов
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Саудовская Про-лига предложила мадридскому «Реалу» 1 миллион долларов, чтобы подписать хорватского полузащитника Луку Модрича. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в Саудовской Аравии также готовы предложить 38-летнему футболисту зарплату, которая будет в 2 раза выше «мадридской». Ранее сообщалось, что Модрич в «Реале» получает около 21 миллиона евро в год.

В сезоне 2023/24 Лука Модрич провел 16 матчей (806 игровых минут) в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро, но контракт хорвата со «сливочными» заканчивается в конце этой кампании.

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Лука Модрич Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Саудовской Аравии по футболу зарплаты
Источник Fichajes.net
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