Модрич может покинуть Реал уже зимой. Саудовцы предложили 1 млн долларов

Саудовская Про-лига предложила мадридскому «Реалу» 1 миллион долларов, чтобы подписать хорватского полузащитника Луку Модрича. Об этом сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, в Саудовской Аравии также готовы предложить 38-летнему футболисту зарплату, которая будет в 2 раза выше «мадридской». Ранее сообщалось, что Модрич в «Реале» получает около 21 миллиона евро в год.

В сезоне 2023/24 Лука Модрич провел 16 матчей (806 игровых минут) в чемпионате Испании, отметившись 1 забитым мячом и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро, но контракт хорвата со «сливочными» заканчивается в конце этой кампании.