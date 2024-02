Векич показала Соболенко, откуда на беларусь готовилось нападение

Вторая ракетка мира и действующая победительница Australian Open Арина Соболенко завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае (ОАЭ)

В 1/16 финала тысячника Соболенко в трех сетах уступила хорватке Донне Векич (WTA 31).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Донна Векич (Хорватия) – Арина Соболенко [2] – 6:7 (5:7), 6:3, 6:0

Это была 8-я встреча девушек. Донна выиграла 6-й очный поединок.

В следующем раунде Векич сыграет против Сораны Кырсти, которая в 1/16 финала выбила ещё одну «нейтралку» Веронику Кудерметову.

