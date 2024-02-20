ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ

20 февраля в столичном Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Одним из вопросов повестки дня было определение места проведения финального матча Кубка Украины по футболу 2023/24.

По решению Исполкома УАФ финал Кубка Украины 2023/24 состоится 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард».

Среди других вопросов Исполком УАФ прекратил полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

После этого исполком, по предложению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, избрал председателей следующих постоянных комитетов УАФ:

комитета национальных сборных команд – Андрей Шевченко;

комитета профессионального футбола – Олег Лужный;

комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;

комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;

комитета арбитров – Катерина Монзуль;

комитета развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);

комитета по статусу и трансферу футболистов – Евгения Ершова;

спортивно-медицинского комитета – Максим Перебийнис;

комитета по аттестированию футбольных клубов – Виктор Бессмертный;

комитета по этике и честной игре – Франческо Баранка.

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Главам постоянных комитетов поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу комитетов.

Также на исполкоме были рассмотрены разработанные Министерством молодежи и спорта Украины Дополнительные меры безопасности для организации и проведения в Украине чемпионатов, кубков, всеукраинских соревнований среди разных возрастов в условиях военного положения и внесены соответствующие изменения в регламенты текущих футбольных соревнований в части допуска болельщиков.

К вопросу о избрании председателя Комитета женского и девичьего футбола Исполком УАФ решил вернуться после проведения выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Фотогалерея. Заседание Исполкома УАФ, 20 февраля 2024