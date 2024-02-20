ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
20 февраля в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ
20 февраля в столичном Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.
Одним из вопросов повестки дня было определение места проведения финального матча Кубка Украины по футболу 2023/24.
По решению Исполкома УАФ финал Кубка Украины 2023/24 состоится 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард».
Среди других вопросов Исполком УАФ прекратил полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.
После этого исполком, по предложению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, избрал председателей следующих постоянных комитетов УАФ:
- комитета национальных сборных команд – Андрей Шевченко;
- комитета профессионального футбола – Олег Лужный;
- комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;
- комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;
- комитета арбитров – Катерина Монзуль;
- комитета развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);
- комитета по статусу и трансферу футболистов – Евгения Ершова;
- спортивно-медицинского комитета – Максим Перебийнис;
- комитета по аттестированию футбольных клубов – Виктор Бессмертный;
- комитета по этике и честной игре – Франческо Баранка.
Главам постоянных комитетов поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу комитетов.
Также на исполкоме были рассмотрены разработанные Министерством молодежи и спорта Украины Дополнительные меры безопасности для организации и проведения в Украине чемпионатов, кубков, всеукраинских соревнований среди разных возрастов в условиях военного положения и внесены соответствующие изменения в регламенты текущих футбольных соревнований в части допуска болельщиков.
К вопросу о избрании председателя Комитета женского и девичьего футбола Исполком УАФ решил вернуться после проведения выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.
Фотогалерея. Заседание Исполкома УАФ, 20 февраля 2024
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