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Украина. Премьер лига
20 февраля 2024, 16:05 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:24
1933
4

ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ

20 февраля в столичном Доме футбола состоялось заседание Исполкома УАФ

20 февраля 2024, 16:05 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:24
1933
4
ОФИЦИАЛЬНО. Два Шевченко, Лужный и Монзуль. Назначены главы комитетов УАФ
УАФ

20 февраля в столичном Доме футбола прошло заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола.

Одним из вопросов повестки дня было определение места проведения финального матча Кубка Украины по футболу 2023/24.

По решению Исполкома УАФ финал Кубка Украины 2023/24 состоится 15 мая в Ровно на стадионе «Авангард».

Среди других вопросов Исполком УАФ прекратил полномочия всех действующих председателей, заместителей председателей и членов постоянных комитетов УАФ.

После этого исполком, по предложению президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, избрал председателей следующих постоянных комитетов УАФ:

  • комитета национальных сборных команд – Андрей Шевченко;
  • комитета профессионального футбола – Олег Лужный;
  • комитета детско-юношеского футбола – Александр Шевченко;
  • комитета по стадионам и безопасности проведения соревнований – Андрей Таран;
  • комитета арбитров – Катерина Монзуль;
  • комитета развития футбола – Сергей Владыко (сопредседатель), Александр Каденко (сопредседатель);
  • комитета по статусу и трансферу футболистов – Евгения Ершова;
  • спортивно-медицинского комитета – Максим Перебийнис;
  • комитета по аттестированию футбольных клубов – Виктор Бессмертный;
  • комитета по этике и честной игре – Франческо Баранка.

Главам постоянных комитетов поручено подготовить и предоставить президенту УАФ предложения по количественному и персональному составу комитетов.

Также на исполкоме были рассмотрены разработанные Министерством молодежи и спорта Украины Дополнительные меры безопасности для организации и проведения в Украине чемпионатов, кубков, всеукраинских соревнований среди разных возрастов в условиях военного положения и внесены соответствующие изменения в регламенты текущих футбольных соревнований в части допуска болельщиков.

К вопросу о избрании председателя Комитета женского и девичьего футбола Исполком УАФ решил вернуться после проведения выборов руководящих органов Всеукраинской ассоциации женского футбола.

Фотогалерея. Заседание Исполкома УАФ, 20 февраля 2024

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Андрей Шевченко Олег Лужный Комитет арбитров УАФ Никола Риццоли Катерина Монзуль Лучано Лучи Александр Шевченко Украинская ассоциация футбола исполком УАФ Сергей Владыко Александр Каденко Франческо Баранка Комитет по аттестации клубов УАФ Комитет этики и честной игры УАФ
Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 4
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ulefka
ну все, за якісне суддівство забудьте назавжди
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+2
Gargantua
наконец то Катя не будет судить
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0
Умник
Слушайте мой первый указ "Теперь за удар по жопе будет зеленая карточка".
Обсуждению не подлежит. Ваша Катя.
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0
Fant24
Боже какой позор .осталось только павелко и суркиса выбрать в подкомитеты 
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-1
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