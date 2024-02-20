Пляжный футбол20 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:33
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Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины
Исполком УАФ провел кадровые пертурбации
20 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:33
343
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Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, заседание которого состоялось 20 февраля в Киеве, согласовал изменения во главе различных сборных команд страны.
Утверждены следующие кадровые назначения:
- Дмитрий Михайленко стал главным тренером юношеских сборных U-19 и U-18;
- Юрий Мороз назначен главным тренером юношеских сборных U-17 и U-16;
- Владимир Пятенко назначен главным тренером женской сборной Украины;
- Наталья Игнатович назначена главным тренером молодежной женской сборной U-19.
Ранее сообщалось, что Исполком УАФ ввел определенные новации для украинских арбитров.
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