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Пляжный футбол
20 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:33
343
1

Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины

Исполком УАФ провел кадровые пертурбации

20 февраля 2024, 16:31 | Обновлено 20 февраля 2024, 16:33
343
1
Утверждены тренеры юношеских и женских сборных команд Украины
УАФ. Дмитрий Михайленко

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола, заседание которого состоялось 20 февраля в Киеве, согласовал изменения во главе различных сборных команд страны.

Утверждены следующие кадровые назначения:

  • Дмитрий Михайленко стал главным тренером юношеских сборных U-19 и U-18;
  • Юрий Мороз назначен главным тренером юношеских сборных U-17 и U-16;
  • Владимир Пятенко назначен главным тренером женской сборной Украины;
  • Наталья Игнатович назначена главным тренером молодежной женской сборной U-19.

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ ввел определенные новации для украинских арбитров.

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Дмитрий Михайленко Юрий Мороз Владимир Пятенко Наталья Игнатович Украинская ассоциация футбола
Источник Украинская ассоциация футбола
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Андрій Шевченко
А ви прізвище в заголовку не написали, тому що це не полуграмотний житель бамбассу ?
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