Реал не был сосредоточен из-за ситуации с Мбаппе? Жесткий ответ Анчелотти

18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ему задали странный вопрос, связанный с Килианом Мбаппе:

«Не были сконцентрированы из-за того, что происходит с Мбаппе? Когда мы не были сосредоточены? Мы всегда сосредоточены, и сегодня тоже. Ругать эту команду за что-то в этом сезоне очень сложно», – ответил Карло.

Сага о трансфере Килиана из «ПСЖ» в «Реал» является самой популярной темой для обсуждения в СМИ. Недавно появилась информация о том, что Флорентино Перес анонсировал игрокам «сливочных» прибытие французского форварда в летнее трансферное окно.

🎙️| Ancelotti: “Not being focused because of what’s happening with Mbappé? When have we not been focused? We are always focused, today too. To scold this team for something this season is very difficult.” pic.twitter.com/n7EyY14Gu3