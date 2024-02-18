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  4. Реал не был сосредоточен из-за ситуации с Мбаппе? Жесткий ответ Анчелотти
Испания
18 февраля 2024, 18:47 |
2634
0

Реал не был сосредоточен из-за ситуации с Мбаппе? Жесткий ответ Анчелотти

18 февраля «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Райо Вальекано» со счетом 1:1

18 февраля 2024, 18:47 |
2634
0
Реал не был сосредоточен из-за ситуации с Мбаппе? Жесткий ответ Анчелотти
GOAL. Карло Анчелотти и Килиан Мбаппе

18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

После завершения встречи главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ему задали странный вопрос, связанный с Килианом Мбаппе:

«Не были сконцентрированы из-за того, что происходит с Мбаппе? Когда мы не были сосредоточены? Мы всегда сосредоточены, и сегодня тоже. Ругать эту команду за что-то в этом сезоне очень сложно», – ответил Карло.

Сага о трансфере Килиана из «ПСЖ» в «Реал» является самой популярной темой для обсуждения в СМИ. Недавно появилась информация о том, что Флорентино Перес анонсировал игрокам «сливочных» прибытие французского форварда в летнее трансферное окно.

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Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Реал Мадрид Райо Вальекано Райо Вальекано - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу пресс-конференция
Источник Twitter
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