Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
18 февраля «Реал» Мадрид не сумел обыграть соперников, игра завершилась со счетом 1:1
18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.
После завершения встречи наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал ничейный результат встречи:
«Судья сегодня поработал честно, вопросов к нему нет.
Мы недовольны этой ничьей. Мы были хороши до пенальти, после него наша игра изменилась, и мы начали нервничать.
Играть здесь всегда сложно. Было много дуэлей и столкновений. Райо были хороши. Мы получили только одно очко, мы не удовлетворены. Но, возможно, в будущем это может быть хорошим моментом, мотивацией.
Лука Модрич? Он был очень хорош. С мячом он был лучшим. Он старался помочь, очень хорошо располагался в защите. Модрич всегда [хорош].
Сейчас мы сосредоточены на следующей игре. У нас хорошие позиции в Ла Лиге», – сказал Анчелотти
Видеообзор матча Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1
События матча
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