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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
18 февраля 2024, 17:45 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:49
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Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол

18 февраля «Реал» Мадрид не сумел обыграть соперников, игра завершилась со счетом 1:1

18 февраля 2024, 17:45 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:49
3651
0
Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.

После завершения встречи наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал ничейный результат встречи:

«Судья сегодня поработал честно, вопросов к нему нет.

Мы недовольны этой ничьей. Мы были хороши до пенальти, после него наша игра изменилась, и мы начали нервничать.

Играть здесь всегда сложно. Было много дуэлей и столкновений. Райо были хороши. Мы получили только одно очко, мы не удовлетворены. Но, возможно, в будущем это может быть хорошим моментом, мотивацией.

Лука Модрич? Он был очень хорош. С мячом он был лучшим. Он старался помочь, очень хорошо располагался в защите. Модрич всегда [хорош].

Сейчас мы сосредоточены на следующей игре. У нас хорошие позиции в Ла Лиге», – сказал Анчелотти

Видеообзор матча Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1

События матча

90’ +5
Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Де Томас (Райо Вальекано).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
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Карло Анчелотти Андрей Лунин Лука Модрич пресс-конференция Реал Мадрид Райо Вальекано Райо Вальекано - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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