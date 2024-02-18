Анчелотти оценил матч против Райо Вальекано, в котором Лунин пропустил гол

18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.

После завершения встречи наставник «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал ничейный результат встречи:

«Судья сегодня поработал честно, вопросов к нему нет.

Мы недовольны этой ничьей. Мы были хороши до пенальти, после него наша игра изменилась, и мы начали нервничать.

Играть здесь всегда сложно. Было много дуэлей и столкновений. Райо были хороши. Мы получили только одно очко, мы не удовлетворены. Но, возможно, в будущем это может быть хорошим моментом, мотивацией.

Лука Модрич? Он был очень хорош. С мячом он был лучшим. Он старался помочь, очень хорошо располагался в защите. Модрич всегда [хорош].

Сейчас мы сосредоточены на следующей игре. У нас хорошие позиции в Ла Лиге», – сказал Анчелотти

Видеообзор матча Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1