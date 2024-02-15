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Испания15 февраля 2024, 10:46 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:57
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Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 февраля в 15:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
15 февраля 2024, 10:46 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:57
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В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе Кампо де Вальекас.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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