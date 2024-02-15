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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.02.2024 15:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 февраля 2024, 10:46 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:57
51
0

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 февраля в 15:00 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги

15 февраля 2024, 10:46 | Обновлено 15 февраля 2024, 10:57
51
0
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В воскресенье, 18 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Райо Вальекано» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе Кампо де Вальекас.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Райо Вальекано Реал Мадрид Райо Вальекано - Реал Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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