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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.02.2024 15:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
18 февраля 2024, 00:45 |
56
0

Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 февраля в 15:00 по Киеву

18 февраля 2024, 00:45 |
56
0
Райо Вальекано – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

18 февраля на «Эстадио де Вальекас» пройдет матч 25-го тура Примеры Испании, в котором «Райо Вальекано» сыграет против «Реала» (Мадрид). Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Райо Вальекано

Команда до лета играли под руководством Андони Ираолы. Именно этот наставник поднимал в очередной раз скромный столичный клуб в Примеру, и дважды заканчивал в середине турнирной таблицы. Так, в прошлой темпораде пчелки набрали 49 очков - наравне с Жироной, что замкнула итоговые топ-10. Но, понимая, что тут достигнуто потолка возможностей, молодой наставник, доработав контракт, летом перебрался в АПЛ, причем согласился возглавить далеко не звездный Борнмут. Сменивший его Франсиско вроде бы неплохо начинал: дебютировал с пары побед весной, а с середины сентября и по начало ноября было 8 матчей без поражений. Но постепенно будто исчерпался тот запас, что оставался от предшественника - поражения не просто появились, их становилось все больше. В феврале начался с 1-2 дома от кризисной Севильи. А потом повторили этот счет на поле Мальорки.

Реал (Мадрид)

Клуб снова начинается играть по более сложному календарю. В прошлый вторник стартовал для подопечных Карло Анчелотти плей-офф Лиги чемпионов - в первом поединке 1/8 финала они играли на выезде РБ Лейпциг. В Германии было трудно, но гол Браима Диаса и сэйвы Лунина обеспечили победу. Конечно же, галактикос тут нацелены только на победу, на взятие Ушастого - достаточно сказать, что поражение в 2023-м году по полуфиналу будущему триумфатору, Манчестер Сити, рассматривались в Мадриде как провал, который сейчас намерены компенсировать выигрышем трофея. Но при этом и на внутренней арене задача аналогична: вернуться на первое место, потерянное в прошлом сезоне. Сейчас слабее и действующий чемпион Примеры, Барселоны, да и Атлетико - а в то, что стабильно продержится до конца весны Жирона, не верится. В прошлом туре играли как раз с жирондинцами, и оформили уверенную, разгромную победу.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами. Да и в ноябре на Сантьяго Бернабеу была нулевая ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут сюрпризов от хозяев поля. Гости умеют добиваться побед, и в воскресенье будет очередная (коэффициент - 1,65).

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Райо Вальекано Реал Мадрид Райо Вальекано - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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