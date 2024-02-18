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Чемпионат Испании
Райо Вальекано
18.02.2024 15:00 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
18 февраля 2024, 17:31 |
2060
1

Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1. Как пропустил Лунин. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор матча 25-го тура Ла Лиги

18 февраля 2024, 17:31 |
2060
1
Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1. Как пропустил Лунин. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.

У «Реала» единственный мяч забил Хоселу на 3-й минуте.

На 90+5-й Дани Карвахаль получил вторую желтую карточку (первая – на 90+3-й) и был удален с поля.

Ла Лига. 25-й тур. 18 февраля

Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Рауль де Томас, 27 (пен.) – Хоселу, 3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +5
Даниэль Карвахаль (Реал Мадрид) получает красную карточку.
27’
ГОЛ ! С пенальти забил Рауль Де Томас (Райо Вальекано).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Хоселу (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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TarasTaras94
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