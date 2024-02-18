18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.

У «Реала» единственный мяч забил Хоселу на 3-й минуте.

На 90+5-й Дани Карвахаль получил вторую желтую карточку (первая – на 90+3-й) и был удален с поля.

Ла Лига. 25-й тур. 18 февраля

Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Рауль де Томас, 27 (пен.) – Хоселу, 3

Видео голов и обзор матча: