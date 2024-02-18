Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1. Как пропустил Лунин. Видео голов, обзор
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18 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Райо Вальекано» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.
У «Реала» единственный мяч забил Хоселу на 3-й минуте.
На 90+5-й Дани Карвахаль получил вторую желтую карточку (первая – на 90+3-й) и был удален с поля.
Ла Лига. 25-й тур. 18 февраля
Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1
Голы: Рауль де Томас, 27 (пен.) – Хоселу, 3
Видео голов и обзор матча:
События матча
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