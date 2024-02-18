На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

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Королевский клуб достаточно быстро вышел вперед. Уже на 3-й минуте поединка «Реал» убежал в контратаку, которую удачно завершил Хоселу.

Однако на 27-й минуте «Райо» получил право на пенальти и Рауль де Томас не промахнулся. Он пробил пенальти по центру ворот, а украинский голкипер Андрей Лунин, отыгравший поединок полностью, прыгнул в левый от себя угол.

Благодаря этой ничьей «Жирона» с Довбиком и Цыганковым получает шанс приблизиться к «Реалу» на расстояние 3 очков. Для этого 19 февраля надо побеждать «Атлетик» Бильбао.

Ла Лига. 25-й тур. 18 февраля

Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Де Томас, 27 (пенальти) – Хоселу, 3

Удаление: Карвахаль, 90+5 (вторая желтая)