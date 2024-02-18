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Испания
18 февраля 2024, 17:01 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:05
1628
9

На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо

Матч 25-го тура Ла Лиги закончился со счетом 1:1

18 февраля 2024, 17:01 | Обновлено 18 февраля 2024, 17:05
1628
9
На радость Довбику и Цыганкову. Реал с Луниным потерял очки против Райо
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 18 февраля 2024 года, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и мадридским «Реалом». Игра закончилась со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Королевский клуб достаточно быстро вышел вперед. Уже на 3-й минуте поединка «Реал» убежал в контратаку, которую удачно завершил Хоселу.

Однако на 27-й минуте «Райо» получил право на пенальти и Рауль де Томас не промахнулся. Он пробил пенальти по центру ворот, а украинский голкипер Андрей Лунин, отыгравший поединок полностью, прыгнул в левый от себя угол.

Благодаря этой ничьей «Жирона» с Довбиком и Цыганковым получает шанс приблизиться к «Реалу» на расстояние 3 очков. Для этого 19 февраля надо побеждать «Атлетик» Бильбао.

Ла Лига. 25-й тур. 18 февраля

Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Де Томас, 27 (пенальти) – Хоселу, 3

Удаление: Карвахаль, 90+5 (вторая желтая)

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Андрей Лунин Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Райо Вальекано - Реал Рауль де Томас Хоселу
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Vitason
Ще потрібно дочекатися матчу проти Атлетика , тоді можна говорити на радість Жирони чи ні! Матч не з простих 
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+2
Volodymyr Shevchenko
У атлетика будет тяжело выиграть, а еще и барса поджимает
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+2
Viktor Shuper
Реал вкотре жахливо зіграв, як тільки судді не допомагають так відразу у Реалу й проблеми виникають
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+1
Istm
та ні. В попередньому турі все вирішилось.
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+1
AK.228
Шкода звичайно 
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0
Віктор Коробка
Райо став якимось твердим горішком для Реалу - останні 4 зустрічи: мінімальна перемога, 2 нічії та поразка. Чому - не зрозуміло.
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0
Swed
А где Что с лицом? у Довбика и Цыганкова.?)) 
Реал не чемпион Мадрида!    Две ничьи с Райей  и попадос Атлетам.  Зато повторили подвиг МС - Челси, у которых тоже две ничейки в сезоне.   То есть.    Там это не сенсация.    Это просто футбол.
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0
Mr Voevudskiy
У Жиронки снова есть шанс. Всё в их ногах 
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0
Владислав Антонов
Скоріше на радість Барселоні. Не витягне Жирона чемпіонську гонку, тут хоч би 4-ми фінішувати. А якщо завтра програють 5-му Атлетику, то і місце в зоні ЛЧ буде під питанням.
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-1
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