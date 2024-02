ВИДЕО. Роналду забил за Аль-Наср и обошел Месси по уникальному показателю

17 февраля состоялся матч 20-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Наср» и «Аль-Фатех». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Звездный португальский форвард всемирного клуба Криштиану Роналду вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На 17-й КриРо отметился голом с игры после передачи Султана Аль-Ганама. Для Роналду этот мяч стал 714-м, если не учитывать забитые мячи с пенальти. По этому показателю Криштиану обошел своего вечного соперника Лионеля Месси, у которого 713.

Сейчас «Аль-Наср» занимает 2-е место в таблице чемпионата Саудовской Аравии. У команды 49 очков, что на 4 пункта меньше, чем у лидера «Аль-Хиляля» (53).

Чемпионат Саудовской Аравии. 17 февраля. 20-й тур

Аль-Наср – Аль-Фатех – 2:1

Голы: Роналду, 17, Отавио, 72 – Аль-Найджи, 29

Аль-Хазем – Аль-Фейха – 1:3

Голы: Аль-Тхани, 9 – Оньекуру, 13, 82, Нвакаэме, 59

ВИДЕО. Как забил Роналду

Goal no. 2️⃣1️⃣ of the RSL season for @Cristiano! 🎯#yallaRSL pic.twitter.com/Rkm62Qxf1A