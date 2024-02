Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко

11-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) не сумела пробиться в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем раунде соревнований в Катаре латвийка уступила «нейтральной» теннисистке Виктории Азаренко в двух сетах со счетом 0:6, 3:6. После завершения встречи Остапенко не стала жать руку белоруске.

Изначально странно было предполагать, что Алена не пожала руку Виктории из-за того, что у нее украинские корни, поскольку когда она играет в паре с Людмилой Киченок, то спокойно проводит рукопожатие с россиянками и белорусками, в то время как Людмила отказывается. Плюс в остальных двух очных поединках в 2024 году Алена протягивала руку «нейтралке».

Поэтому можно говорить о том, что Остапенко просто разозлилась из-за трех поражений подряд от Виктории в 2024 году. К тому же, латвийка в новом сезоне проигрывала только Азаренко.

Однако в Twitter фанаты тенниса вспомнили, что 1 февраля Федерация спорта Латвии запретила своим спортсменам играть на соревнованиях вместе с россиянами или белорусами, независимо под каким флагом представители стран-агрессоров выступают.

К тому же, такое предположение подхватили и некоторые популярные теннисные ресурсы. Окончательное разъяснения стоит ждать от самой Остапенко, которая пока что, как и Азаренко, никак не прокомментировала ситуацию.

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко

1⃣5⃣0⃣ hard court wins 👏@vika7 defeats Ostapenko in straight sets 6-0, 6-3 and will face Swiatek in the quarterfinals.#QatarTotalEnergiesOpen pic.twitter.com/ET4xMqmofj