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  4. Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
WTA
15 февраля 2024, 05:07 |
1573
4

Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко

Поскольку никто так и не прокомментировал произошедшее, можно сослаться на новость от 1 февраля...

15 февраля 2024, 05:07 |
1573
4
Стала известна возможная причина, почему Остапенко не пожала руку Азаренко
Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко

11-я ракетка мира Алена Остапенко (Латвия) не сумела пробиться в 1/4 финала хардового турнира WTA 1000 в Дохе (Катар).

В третьем раунде соревнований в Катаре латвийка уступила «нейтральной» теннисистке Виктории Азаренко в двух сетах со счетом 0:6, 3:6. После завершения встречи Остапенко не стала жать руку белоруске.

Изначально странно было предполагать, что Алена не пожала руку Виктории из-за того, что у нее украинские корни, поскольку когда она играет в паре с Людмилой Киченок, то спокойно проводит рукопожатие с россиянками и белорусками, в то время как Людмила отказывается. Плюс в остальных двух очных поединках в 2024 году Алена протягивала руку «нейтралке».

Поэтому можно говорить о том, что Остапенко просто разозлилась из-за трех поражений подряд от Виктории в 2024 году. К тому же, латвийка в новом сезоне проигрывала только Азаренко.

Однако в Twitter фанаты тенниса вспомнили, что 1 февраля Федерация спорта Латвии запретила своим спортсменам играть на соревнованиях вместе с россиянами или белорусами, независимо под каким флагом представители стран-агрессоров выступают.

К тому же, такое предположение подхватили и некоторые популярные теннисные ресурсы. Окончательное разъяснения стоит ждать от самой Остапенко, которая пока что, как и Азаренко, никак не прокомментировала ситуацию.

ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко

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Источник ESPN
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adidas777
Як може в принципі українка за корінням тиснути руку окупнтці? Пох... хто які закони приймав...
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Первый Среди Равных
Bullshit. У тому рішенні латвійців було просто офіційно закріплена заборона збірним Латвії з командних видів спорту грати проти збірних РФ. До чого тут теніс і рукостискання? 
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