Всего три триумфатора. Названа символическая сборная Кубка Африки-2023

Организаторы Кубка африканских наций назвали символическую сборную турнира.

Соревнования проходили в январе-феврале в Кот-д'Ивуаре. Хозяева стали победителями турнира, хотя были близки к вылету из турнира еще по итогам группового этапа. В финале ивуарийцы обыграли сборную Нигерии (2:1), а в матче за бронзу ЮАР по пенальти одолел ДР Конго (0:0, 6:5).

Лучшим тренером признан Эмерс Фаэ, который возглавил будущих триумфаторов вместо Жана-Луи Гассе, уволенного из-за неудачного выступления на групповой стадии, где команда заняла лишь 3-е место в своем квартете.

Символическая сборная Кубка африканских наций-2023

Вратарь: Ронвен Уильямс (ЮАР)

Защитники: Виллиам Трост-Эконг, Ола Айна (оба — Нигерия), Гислейн Конан (Кот-д'Ивуар), Шансель Мбемба (ДР Конго).

Полузащитники: Тебохо Мокоена (ЮАР), Жан Сери, Франк Кессье (оба — Кот-д'Ивуар).

Нападающие: Йоан Висса (ДР Конго), Адемола Лукман (Нигерия), Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).

🇨🇮 X3

🇳🇬 X3

🇿🇦 X2

🇨🇩 X2

🇬🇶 X1



Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk