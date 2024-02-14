Всего три триумфатора. Названа символическая сборная Кубка Африки-2023
Лучшим тренером признан наставник победителей
Организаторы Кубка африканских наций назвали символическую сборную турнира.
Соревнования проходили в январе-феврале в Кот-д'Ивуаре. Хозяева стали победителями турнира, хотя были близки к вылету из турнира еще по итогам группового этапа. В финале ивуарийцы обыграли сборную Нигерии (2:1), а в матче за бронзу ЮАР по пенальти одолел ДР Конго (0:0, 6:5).
Лучшим тренером признан Эмерс Фаэ, который возглавил будущих триумфаторов вместо Жана-Луи Гассе, уволенного из-за неудачного выступления на групповой стадии, где команда заняла лишь 3-е место в своем квартете.
Символическая сборная Кубка африканских наций-2023
Вратарь: Ронвен Уильямс (ЮАР)
Защитники: Виллиам Трост-Эконг, Ола Айна (оба — Нигерия), Гислейн Конан (Кот-д'Ивуар), Шансель Мбемба (ДР Конго).
Полузащитники: Тебохо Мокоена (ЮАР), Жан Сери, Франк Кессье (оба — Кот-д'Ивуар).
Нападающие: Йоан Висса (ДР Конго), Адемола Лукман (Нигерия), Эмилио Нсуэ (Экваториальная Гвинея).
🇨🇮 X3— CAF (@CAF_Online) February 14, 2024
🇳🇬 X3
🇿🇦 X2
🇨🇩 X2
🇬🇶 X1
Ladies and gentlemen, please give it up to your #TotalEnergiesAFCON2023 Team of the Tournament. 🌟 pic.twitter.com/jfFtjcQzpk
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