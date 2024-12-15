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15 декабря 2024, 01:49 | Обновлено 15 декабря 2024, 02:00
166
0

ФОТО. Один из самых дорогих футболистов мира встречается с порнозвездой

Николас Пепе уже несколько месяцев строит отношения с актрикой кино для взрослых

15 декабря 2024, 01:49 | Обновлено 15 декабря 2024, 02:00
166
0
ФОТО. Один из самых дорогих футболистов мира встречается с порнозвездой
Instagram. Тианна Трамп

Вингер «Вильярреала» и сборной Кот-д'Ивуара Николя Пепе уже больше 5 месяцев состоит в отношениях с порнозвездой Тианной Трамп.

Футболист, за которого «Арсенал» в 2019 году отдал 80 млн евро, сделав его одним из самых дорогих игроков в истории АПЛ, сейчас выступает в Ла Лиге и чудесно проводит время со своей возлюбленной.

Пару несколько раз видели в публичных местах, а однажды Тианна опубликовала сторис в футболке «Вильярреала».

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Тианна Трамп в 2020-м году решила завершить карьеру порноактрисы и сосредоточиться на развитии своего OnlyFans.

В нынешнем сезоне Пепе провел 11 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Артем Діхтяренко Источник: The Sun
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