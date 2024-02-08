Победа Челси без Мудрика, смешанная эстафета на ЧМ, суперкамбек Прометея

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 7 февраля.

1А. Челси легко обыграл Астон Виллу. Мудрик наблюдал со скамейки для запасных

Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:1 в матче-переигровке Кубка Англии

1Б. Почеттино оценил матч с Астон Виллой, в котором он не выпустил Мудрика

7 февраля «пенсионеры» обыграли «Астон Вилла» в переигровке поединка 1/16 финала Кубка

1В. Сколько грандов осталось? Определены все пары 1/8 финала Кубка Англии

На трофей осталось 16 претендентов, в том числе команды Мудрика и Забарного

2. ЧМ-2024 по биатлону. Украина – седьмая в смешанной эстафете

Победу одержала сборная Франции

3А. Блестящий камбэк, дальше – плей-офф. Прометей в Риге обыграл Ховентуд

«Титаны» перевернули игру в четвертой четверти

3Б. Стал известен соперник Прометея в плей-офф Еврокубка

Украинской команде будет противостоять греческий «Арис»

4А. Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине

Богдан Вьюнник не проводит сборы вместе с командой, а находится в Саудовской Аравии

4Б. Игрок Шахтера отреагировал на слухи, что хочет покинуть клуб из-за войны

Богдан Вьюнник подтвердил, что может продолжить карьеру в Польше

5А. Атлетико против Атлетика. Мадрид уступил Бильбао в первом полуфинале Кубка

Ответный матч полуфинального раунда Кубка Испании пройдет 29 февраля

5Б. ПСЖ идет дальше. Стали известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Франции

7 февраля состоялось 6 поединков 1/8 финала турнира

6А. Курьезный VAR. Нигерия по пенальти обыграла ЮАР в полуфинале Кубка Африки

Нигерия в финале сыграет с победителем матча Кот-д'Ивуар – ДР Конго

6Б. Слоны круче леопардов. Кот-д'Ивуар обыграл ДР Конго и вышел в финал КАН

Единственный гол на 65-й минуте забил Себастьян Алле

6В. Катар будет защищать титул. Определена финальная пара Кубка Азии

Финальный матч между Иорданией и Катаром состоится 10 февраля

7А. Скауты топ-клуба Италии следят за защитником киевского Динамо

Константин Вивчаренко может стать игроком «Ромы»

7Б. Не Судаков. Полузащитник Шахтера был близок к переходу в клуб Ла Лиги

Алексей Кащук 31 января должен был перейти в «Мальорку»

8А. Сыграет ли Довбик против Реала с Луниным? В Испании дали четкий ответ

Украинец должен сыграть против «сливочных»

8Б. Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом

Мичел, Блинд и Эррера получили наказание

8В. Жирона нашла Довбику и Цыганкову нового тренера. Куда перейдет Мичел?

Наставником «Жироны» может стать нынешний коуч «Лас-Пальмаса»

8Г. Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба

Руководство «синих» ответило, что это невозможно

9А. Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции

Юрий Климчук в зимнее трансферное окно мог сменить команду

9Б. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о подписании брата-близнеца игрока клуба Серии А

Яков Башич подписал контракт с луганчанами



10А. ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал

«Хувениль С» обыграл юношескую команду «Атлетико» Мадрид со счетом 5:0

10Б. ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?

Украинец помог команде выйти в финал молодежного турнира

11. Где смотреть матчи? Создан канал УПЛ-ТВ, помогать будет 1+1

Есть амбициозные планы на следующий сезон

12. Сборная Украины – во второй корзине для жеребьевки Лиги наций В

Церемония жеребьевки пройдет 8 февраля в 19:00 в Париже