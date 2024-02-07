Сыграет ли Довбик против Реала с Луниным? В Испании дали четкий ответ
Украинец должен сыграть против «сливочных»
В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
По информации испанского издания Sport es, участие форварда «Жироны» Артема Довбика, пропустившего последний матч Ла Лиги из-за повреждения, не должно вызывать никаких сомнений. Артем избежал серьезной травмы, а медицинский персонал каталонского клуба работает над тем, чтобы украинец был подготовлен к матчу в оптимальной форме.
Сообщается, что последнее слово останется за главным тренером Мичелом, который должен решить, выпускать Довбика в стартовом составе или дать ему возможность выйти на замену в матче против «галактикос».
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