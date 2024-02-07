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  4. Сыграет ли Довбик против Реала с Луниным? В Испании дали четкий ответ
Испания
07 февраля 2024, 12:48 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:50
1099
0

Сыграет ли Довбик против Реала с Луниным? В Испании дали четкий ответ

Украинец должен сыграть против «сливочных»

07 февраля 2024, 12:48 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:50
1099
0
Сыграет ли Довбик против Реала с Луниным? В Испании дали четкий ответ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В центральном матче 24-го тура Ла Лиги встретятся два лидера чемпионата – «Реал» и «Жирона». Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

По информации испанского издания Sport es, участие форварда «Жироны» Артема Довбика, пропустившего последний матч Ла Лиги из-за повреждения, не должно вызывать никаких сомнений. Артем избежал серьезной травмы, а медицинский персонал каталонского клуба работает над тем, чтобы украинец был подготовлен к матчу в оптимальной форме.

Сообщается, что последнее слово останется за главным тренером Мичелом, который должен решить, выпускать Довбика в стартовом составе или дать ему возможность выйти на замену в матче против «галактикос».

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Артем Довбик Реал - Жирона
Источник Sport.es
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