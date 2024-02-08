ПСЖ идет дальше. Стали известны 7 из 8 четвертьфиналистов Кубка Франции

7 февраля состоялось 6 поединков 1/8 финала Кубка Франции.

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Брест» со счетом 3:1. Голами за столичную команду отличились Килиан Мбаппе (34), Данилу (37) и Гонсало Рамуш (90+2). У гостей единственный мяч забил Стив Мунье.

Бывший клуб украинского защитника Эдуарда Соболя «Страсбур» выиграл у «Гавра» 3:1.

«Лион» оказался сильнее «Лилль» (2:1), а «Ницца» выбила «Монпелье» (4:1).

6 февраля «Ренн» разгромил «Сошо» 6:1. Также в четвертьфинал уже пробились «Ле Пюи» и «Валансьен». Последний четвертьфиналист определится в поединке «Руан» – «Монако», который состоится 8 февраля.

Кубок Франции. 1/8 финала. 7 февраля

Лион – Лилль – 2:1

Голы: Орбан, 40, Шерки, 47 – Александро, 53

Монпелье – Ницца – 1:4

Голы: Саньян, 75 – Ндайшимие, 29, Лоше, 37, Чо, 39, Клод Морис, 62

Сен-Прист – Валансьен – 1:2

Голы: Бенхдима, 40 (пен.) – Джанг, 31, Дукуре, 80

Страсбур – Гавр – 3:1

Голы: Баква, 21, Эмега, 36, Сенайя, 90 – Айю, 30



Удаление: Кузяев, 81

Ле Пюи – Лаваль – 2:1

Голы: Мейер, 25, 90+4 (пен.) – Тчокоунте, 85

ПСЖ – Брест – 3:1

Голы: Мбаппе, 34, Данилу, 37, Рамуш, 90+2 – Мунье, 65

Удаление: Барссье, 69