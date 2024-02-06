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Кубок Франции
ПСЖ
07.02.2024 22:10 - : -
Брест
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Франции
06 февраля 2024, 02:57 |
9
0

ПСЖ – Брест. Кубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 22:10 матч Кубка Франции

06 февраля 2024, 02:57 |
9
0
ПСЖ – Брест. Кубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ПСЖ – Брест

В среду, 7 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Брест».

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:10.

Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.

ПСЖ – Брест. Кубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПСЖ Брест (Франция) Кубок Франции по футболу смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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