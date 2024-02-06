Кубок Франции06 февраля 2024, 02:57 |
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ПСЖ – Брест. Кубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 22:10 матч Кубка Франции
06 февраля 2024, 02:57 |
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В среду, 7 января, состоится матч 1/8 финала Кубка Франции, в котором сыграют «ПСЖ» и «Брест».
Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч состоится на стадионе «Парк-де-Пренс» и начнется в 22:10.
Видеотрансляцию матча можно будет просмотреть на MEGOGO.
ПСЖ – Брест. Кубок Франции. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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