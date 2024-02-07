Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ренн отгрузил 6 мячей в ворота Сошо в матче 1/8 финала Кубка Франции
Кубок Франции
Сошо
06.02.2024 21:45 – FT 1 : 6
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
07 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:57
38
0

Ренн отгрузил 6 мячей в ворота Сошо в матче 1/8 финала Кубка Франции

Форварды гостей Арно Калимуэндо и Амин Гуири оформили дубли

07 февраля 2024, 00:41 | Обновлено 07 февраля 2024, 00:57
38
0
Ренн отгрузил 6 мячей в ворота Сошо в матче 1/8 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Ренн» на выезде разгромил «Сошо» со счетом 6:1 и вышел в четвертьфинал. Команды играли на стадионе «Огюст Бональ» в Монбельяре.

Форварды гостей Арно Калимуэндо и Амин Гуири оформили дубли, по голу забили Бенжамен Бурижо и Ибрагим Салах. Гол престижа у хозяев поля провел Малькольм Вильтар.

Остальные матчи стадии 1/8 финала Кубка Франции пройдут 7 и 8 февраля.

Кубок Франции. 1/8 финала, 6 февраля

Сошо – Ренн – 1:6

Голы: Вильтар, 65 (пен) – Гуири, 24, 47, Салах, 29, Калимуэндо, 35, 41, Бурижо, 81

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Бенжамен Бурижо (Ренн).
65’
ГОЛ ! С пенальти забил Malcolm Viltard (Сошо).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Калимуэндо (Ренн).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Арно Калимуэндо (Ренн).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ибрахим Салах (Ренн).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
По теме:
Байер – Штутгарт – 3:2. Победный мяч на 90-й минуте. Видео голов и обзор
Мальорка и Реал Сосьедад разошлись миром в первом полуфинале Кубка Испании
Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
Кубок Франции по футболу Ренн Сошо Арно Калимуэндо Амин Гуири Ибрагим Салах видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ожидания оторваны от реальности». Тренер Челси ответил фанатам
Футбол | 06 февраля 2024, 20:50 0
«Ожидания оторваны от реальности». Тренер Челси ответил фанатам
«Ожидания оторваны от реальности». Тренер Челси ответил фанатам

Почеттино резко отреагировал на свист болельщиков

ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
Футбол | 06 февраля 2024, 11:36 2
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом
ФОТО. Украинский нападающий подписал контракт с итальянским клубом

Владислав Яворский будет выступать за «Сампдорию»

Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Биатлон | 06.02.2024, 14:19
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Старт ЧМ-2024 по биатлону под угрозой срыва
Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
Футбол | 06.02.2024, 15:23
Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
Экс-нападающий сборной Англии жестко раскритиковал Мудрика
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Футбол | 06.02.2024, 12:20
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
Максим ШАЦКИХ: «Возможно, такого шанса у Жироны больше не будет»
05.02.2024, 17:38
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
Один из лучших. Стала известна оценка Лунина за суперматч Реала с Атлетико
05.02.2024, 00:40 1
Футбол
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
Стало известно, на какую должность в УАФ будет претендовать Лужный
05.02.2024, 17:59 11
Футбол
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
Усик назвал причины травмы у Фьюри, которая сорвала их бой
05.02.2024, 08:29
Бокс
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
06.02.2024, 10:15
Бокс
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
Лунин услышал вердикт тренерского штаба Реала. Что они думают об украинце?
06.02.2024, 09:38 2
Футбол
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
Анчелотти похвалил Лунина после центрального матча тура Реал – Атлетико
05.02.2024, 06:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем