Ренн отгрузил 6 мячей в ворота Сошо в матче 1/8 финала Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции «Ренн» на выезде разгромил «Сошо» со счетом 6:1 и вышел в четвертьфинал. Команды играли на стадионе «Огюст Бональ» в Монбельяре.

Форварды гостей Арно Калимуэндо и Амин Гуири оформили дубли, по голу забили Бенжамен Бурижо и Ибрагим Салах. Гол престижа у хозяев поля провел Малькольм Вильтар.

Остальные матчи стадии 1/8 финала Кубка Франции пройдут 7 и 8 февраля.

Кубок Франции. 1/8 финала, 6 февраля

Сошо – Ренн – 1:6

Голы: Вильтар, 65 (пен) – Гуири, 24, 47, Салах, 29, Калимуэндо, 35, 41, Бурижо, 81

Видео голов и обзор матча

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