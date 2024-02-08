Челси легко обыграл Астон Виллу. Мудрик наблюдал со скамейки для запасных

В среду, 7 февраля, состоялся второй матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Челси».

В первом матче в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья. В Бирмингеме лондонский клуб одержал победу со счетом 3:1. Голы за «синих» забивали Галлахер, Джексон и Фернандес.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на этот матч и на поле так и не вышел.

«Челси» в 1/8 финала ждет домашнее противостояние с «Лидс Юнайтед».

Кубок Англии. 1/16 финала, 7 февраля.

Астон Вилла – Челси – 1:3

Голы: Диаби, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Лангле, Морено, Макгинн (Диаби, 72), Тилеманс (Рэмзи, 71), Бэйли (Дзаньоло, 88), Камара (Ироэгбунам, 87), Дуглас Луис, Уоткинс.



Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 87), Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Палмер (Тиаго Силва, 81), Мадуэке (Стерлинг, 75), Джексон (Нкунку, 87).