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Кубок Англии
Астон Вилла
07.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Челси
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Кубок Англии
08 февраля 2024, 00:01 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:29
983
4

Челси легко обыграл Астон Виллу. Мудрик наблюдал со скамейки для запасных

Лондонский клуб одержал победу со счетом 3:1 в матче-переигровке Кубка Англии

08 февраля 2024, 00:01 | Обновлено 08 февраля 2024, 01:29
983
4
Челси легко обыграл Астон Виллу. Мудрик наблюдал со скамейки для запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

В среду, 7 февраля, состоялся второй матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором сыграли «Астон Вилла» и «Челси».

В первом матче в Лондоне была зафиксирована нулевая ничья. В Бирмингеме лондонский клуб одержал победу со счетом 3:1. Голы за «синих» забивали Галлахер, Джексон и Фернандес.

Украинский вингер «Челси» Михаил Мудрик остался в запасе на этот матч и на поле так и не вышел.

«Челси» в 1/8 финала ждет домашнее противостояние с «Лидс Юнайтед».

Кубок Англии. 1/16 финала, 7 февраля.

Астон Вилла – Челси – 1:3

Голы: Диаби, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54.

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Диего Карлос, Лангле, Морено, Макгинн (Диаби, 72), Тилеманс (Рэмзи, 71), Бэйли (Дзаньоло, 88), Камара (Ироэгбунам, 87), Дуглас Луис, Уоткинс.

Челси: Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль (Гилкрист, 87), Чилуэлл, Галлахер, Фернандес, Кайседо, Палмер (Тиаго Силва, 81), Мадуэке (Стерлинг, 75), Джексон (Нкунку, 87).

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Конор Галлахер Астон Вилла Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси Астон Вилла - Челси Николас Джексон Энцо Фернандес
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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zeka23
Виглядає так, що у Челсі почав вимальовуватися основний склад і Мудрика в ньому не видно...
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+2
Burevestnik
дали Мудрику відпочинок - для наступних матчів набратись сил.             
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0
Harun Bakircioğlu
Мудрик достал даже такого божьего одуванчика как Почеттино. Аренда все ближе.
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0
Лига конференций без динамо
любители вилы всякие ремарки сепарки и другие дырявые взяли на клык которые против Челси были ,а мишке надо  отдыхать тоже и травмы не получать  скоро сборная это главная там он то один из лучших 
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-3
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