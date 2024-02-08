Почеттино оценил матч с Астон Виллой, в котором он не выпустил Мудрика

7 февраля состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».

Украинский футболист лондонцев Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.

После завершения встречи главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал успех своих подопечных:

– Насколько вы рады победе?

– Я очень рад, потому что, прежде всего, игроки были фантастическими, они играли очень хорошо. Им понравилось и это самое главное. Они получили удовольствие от игры против команды, которая проделывает фантастическую работу, которую здесь так трудно победить. Полна уверенности в четверке лучших.

Я очень, очень доволен выступлением. Я думаю, оно дает нам возможность по-настоящему поверить в то, что мы все вместе. Если мы все вместе, и мы сражаемся вместе, и мы подходим к игре так, как мы подходили сегодня, то я думаю, что мы сможем действовать таким образом и дальше.

– Было ли ключом к победе то, чтобы свести на нет их полузащиту?

– Я думаю, что когда у нас получилось такое выступление, трудно говорить о сопернике, потому что мы доминировали и были лучше. Я думаю, что то, что вы мне сейчас говорите, конечно, является одним из ключевых моментов.

Но для меня ключевым моментом было то, что после «Вулверхэмптона» команда отреагировала. В том, как мы тренируемся, в том, как мы разговариваем, в том, как вели себя игроки на тренировках.

Сегодня мне очень понравилось играть на боковой линии, потому что могут быть достигнуты хорошие и не очень результаты, но с этой группой игроков, талантливых игроков, молодых игроков, нам нужно обеспечить последовательность. Я думаю, что в конце концов мы сможем добиться успеха.

– Что вы думаете о праздновании Энцо?

– Послушайте, сегодня мы живем в эпоху, когда легко оскорблять людей, публичных людей. Это нормально, что игроки — люди, а не роботы.

Думаю, нам нужно понимать, что мы играем в футбол, и, конечно, подобные ситуации вызывают у нас голод, ситуации, которые совершенно несправедливы. Сегодня Энцо показал, почему он здесь, он показал качество, но у нас не было сомнений.

Я думаю, очень важно то, что я сказал вам вчера: создать очень хорошую энергию между нашими болельщиками, клубом, игроками, потому что игрокам нужна помощь, им нужна помощь болельщиков. И сегодня фанаты были фантастически настроены. Эта связь, эта энергия, игроки на поле, показывающие, что они заботятся о клубе, хотят побеждать и добиваться успеха. Могут случиться только хорошие вещи.

Нам нужно перестать думать, что мы — «Челси» последних 20 лет, потому что мы больше не тот тип «Челси», в который верят люди. Теперь нам нужно двигаться дальше и всем вместе, нам нужно создать этот проект и предоставить команду, самая молодая команда Премьер-лиги, возможность выступать, находить баланс, быть стабильной, а не только хорошо играть сегодня и завтра.

Меня не волнует, довольны ли люди моей речью, меня волнует только то, что я забочусь о клубе, я забочусь о своих игроках, я хочу помочь игрокам. Мы, тренерский штаб, очень заботимся и хотим лучшего для игроков и клуба. Мы будем бороться. Меня не волнует, что говорят люди или что люди будут шуметь, пытаясь таким образом что-то построить.

Я не более грустен или рад сегодняшнему дню после победы, чем после Вулверхэмптона, потому что у нас есть опыт, что этот тип проекта требует времени и доверия, потому что мы не можем создать команду, которая сможет бросить вызов другим, борющимся за большие дела, за несколько месяцев, потому что вам нужно исправить слишком много вещей, потому что вам нужно наблюдать, вам нужно проанализировать, вам нужно соревноваться, вам нужно соревноваться и посмотреть, насколько эта команда конкурентоспособна с другим составом, другим игроком, другими именами.

Мы строим проект, который, возможно, продлится один год, два года, три года. Но в данный момент мы находимся в начале проекта, и он будет совершенно другим, и потом он будет другим.

– У вас была встреча с игроками, насколько важно проявить доверие?

– Действительно важно. Психика – это самое важное. То, что я вижу сегодня, я не знаю, связано ли это с тем, что в последние несколько дней мы разговаривали, или с шумом вокруг команды, я видел команду действительно свободной, наслаждающейся игрой. Это самое важное, потому что футбол – это удовольствие.

Вчера мы говорили о том, что это не моя работа, это наша страсть. Игрокам нужно идти туда и быть свободными, получать удовольствие, не думать ни о чем и выражать свой талант. После игры у нас была еще одна встреча здесь, и я сказал им: «Послушайте, речь идет о доверии, речь идет об энергии, речь идет о том, как вы подходите к игре».

Настоящая команда должна вести себя по-другому, ей нужно подходить к игре по-другому. И сегодня вы можете видеть, что мы были готовы бороться. После этого можно выиграть или проиграть, но правильный настрой, правильный подход. Мы были едины, готовы бороться друг за друга, бороться за наших болельщиков, бороться за значок, бороться за тренерский штаб.

Это связь, которую нам нужно построить. И теперь задача состоит в том, чтобы быть последовательными. Нам нужно действовать, – сказал Почеттино.

Видеообзор матча Астон Вилла – Челси – 1:3