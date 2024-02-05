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Кубок Англии
Астон Вилла
07.02.2024 22:00 - : -
Челси
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
05 февраля 2024, 21:04 |
236
0

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 22:00 матч Кубка Англии

05 февраля 2024, 21:04 |
236
0
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик (справа)

В среду, 7 февраля, состоится второй матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Челси».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву. В первом поединке команды сыграли в сухую ничью, по регламенту турнира у таких случаях происходит переигровка.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Астон Вилла – Челси
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Трансляция матча В эфире

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Астон Вилла Кубок Англии по футболу Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Астон Вилла - Челси
Источник Sport.ua
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