Кубок Англии
07.02.2024 22:00 - : -
Англия05 февраля 2024, 21:04 |
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Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 22:00 матч Кубка Англии
05 февраля 2024, 21:04 |
236
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В среду, 7 февраля, состоится второй матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Челси».
Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву. В первом поединке команды сыграли в сухую ничью, по регламенту турнира у таких случаях происходит переигровка.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Астон Вилла – ЧелсиСмотреть трансляцию
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