В среду, 7 февраля, состоится второй матч 1/16 финала розыгрыша Кубка Англии, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Челси».

Игра пройдет в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua



Начало поединка запланировано на 21:45 по Киеву. В первом поединке команды сыграли в сухую ничью, по регламенту турнира у таких случаях происходит переигровка.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Астон Вилла – Челси. Смотреть онлайн. LIVE трансляция