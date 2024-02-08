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Кубок Англии
Астон Вилла
07.02.2024 22:00 – FT 1 : 3
Челси
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Англия
08 февраля 2024, 01:39 | Обновлено 08 февраля 2024, 02:31
228
0

Астон Вилла – Челси – 1:3. Пенсионеры выиграли в футбол! Видео голов, обзор

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала Кубка Англии

08 февраля 2024, 01:39 | Обновлено 08 февраля 2024, 02:31
228
0
Астон Вилла – Челси – 1:3. Пенсионеры выиграли в футбол! Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

7 февраля состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».

Голами за лондонцев отличились Галлахер (11), Джексон (21) и Фернандес (54).

У «вилланов» единственный мяч забил Диаби (90+1).

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. 7 февраля

Астон Вилла – Челси – 1:3

Голы: Диаби, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мусса Диаби (Астон Вилла).
54’
ГОЛ ! Мяч забил Энцо Фернандес (Челси).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Конор Галлахер (Челси).
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Источник Sport.ua
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