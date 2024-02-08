Астон Вилла – Челси – 1:3. Пенсионеры выиграли в футбол! Видео голов, обзор
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7 февраля состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».
Голами за лондонцев отличились Галлахер (11), Джексон (21) и Фернандес (54).
У «вилланов» единственный мяч забил Диаби (90+1).
Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.
Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. 7 февраля
Астон Вилла – Челси – 1:3
Голы: Диаби, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54
Видео голов и обзор матча:
События матча
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