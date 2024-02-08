7 февраля состоялась переигровка матча 1/16 финала Кубка Англии между командами «Астон Вилла» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «пенсионеров».

Голами за лондонцев отличились Галлахер (11), Джексон (21) и Фернандес (54).

У «вилланов» единственный мяч забил Диаби (90+1).

Украинский футболист «Челси» Михаил Мудрик провел весь поединок на скамейке запасных.

Кубок Англии. 1/16 финала. Переигровка. 7 февраля

Астон Вилла – Челси – 1:3

Голы: Диаби, 90+1 – Галлахер, 11, Джексон, 21, Фернандес, 54

Видео голов и обзор матча: