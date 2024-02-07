7 февраля на «Вилла Пар» пройдет матч-переигровка 1/16 финала кубка Англии, в котором «Астон Вилла» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Астон Вилла

Команда чуть больше года играет под руководством Унаи Эмери. Но уже получилось добиться ряда успехов. Для начала испанец, что пришел уже прошлого сезона, привел своих новых подопечных к седьмому месту. В нынешнем розыгрыше виллане сейчас готовятся ко скорому старту плей-офф Лиги конференций - в 2023-м году англичане уверенно прошли и квалификацию, и групповой раунд. При этом они смогли и в АПЛ прибавить, и как: на пике поднимались на второе место, и это не на старте розыгрыша, а на экваторе. Потом, правда, притормозили. И только с Шеффилд Юнайтед выиграли, и сразу разгромно. Кажется, могли закончить и больше, чем 5-0 - итоговый счет установили уже в начале второго тайма. Можно еще добиться успеха и в кубке - как минимум, в Лондоне получилось выдать нулевую ничью, перенеся решения вопроса о том, кто пройдет дальше, в Бирмингем.

Челси

Клуб как раз добились успеха в этом сезоне в кубковом формате. Только в другом турнире, где уже близка развязка. Аристократы в Кубке Лиги не всегда блистали - Ньюкаслу в 1/4 проигрывали до гола Мудрика на 90+ минуты, и выбили сорок по пенальти, да и с Мидлсбро до разгромной победы в решающем поединке были 0-1 на выезде. Теперь до трофея расстояние в 1 выигрыш - но ее нужно взять над Ливерпулем. С красными недавно играли в формате Премьер-Лиги. Там уступили 1-4, а в воскресенье последовали 2-4 с Вулверхэмптоном дома. В целом, очевидно, что и при Почеттино пенсионеры не готовы всерьез бороться за топ-4 - а то и за зону еврокубков в целом. Но зато это может создать дополнительную мотивацию как раз на кубок.

Статистика личных встреч

В 2023-м году дважды выигрывали виллане, причем оба раза они побеждали в Лондоне.

Прогноз

Букмекерские конторы больше симпатизируют принимающей стороне. Тут ставим на победу вилланой при форе 0 (коэффициент - 1,64).