Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 23:32 |
1412
3

Игрок Шахтера отреагировал на слухи, что хочет покинуть клуб из-за войны

Богдан Вьюнник подтвердил, что может продолжить карьеру в Польше

07 февраля 2024, 23:32 |
1412
3
Игрок Шахтера отреагировал на слухи, что хочет покинуть клуб из-за войны
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

21-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник близок к уходу из команды. Появилась информация, что футболист хочет расторгнуть контракт с «горняками» из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины, которую развязала россия.

«Это правда, что я не на сборах. Потому что мне сказали не приезжать и искать новую команду.

С моим отцом связывались представители команд УПЛ и европейские клубы. Мы приняли решение, что хотим в «Лехию». Начались переговоры между клубами. Уже месяц я жду в Швейцарии.

И сейчас постится такая чепуха. Все, что написано в отношении войны – это полный абсурд», – сказал Вьюнник.

В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

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Богдан Вьюнник трансферы Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы расторжение контракта трансферы УПЛ российско-украинская война Лехия Гданьск
Источник Трибуна
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Комментарии 3
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new0star
Пізно. Вже підлили на вентилятор. Як то кажуть "ложечка знайшлася..."
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+1
Сьогодні Завтра
на вікі написано що він fled (втік) до Швейцарії ще в 2022 та сидів по арендам в третьосортних Zürich та Grazer AK . Про який контракт зі Шахтарем мова - чому його ще тоді не післали на** та не заблокували усі картки, як ухилянту, ще тоді
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