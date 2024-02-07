Игрок Шахтера отреагировал на слухи, что хочет покинуть клуб из-за войны

21-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник близок к уходу из команды. Появилась информация, что футболист хочет расторгнуть контракт с «горняками» из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины, которую развязала россия.

«Это правда, что я не на сборах. Потому что мне сказали не приезжать и искать новую команду.

С моим отцом связывались представители команд УПЛ и европейские клубы. Мы приняли решение, что хотим в «Лехию». Начались переговоры между клубами. Уже месяц я жду в Швейцарии.

И сейчас постится такая чепуха. Все, что написано в отношении войны – это полный абсурд», – сказал Вьюнник.

В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.