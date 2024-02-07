Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:56
5216
17

Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине

Богдан Вьюнник не проводит сборы вместе с командой, а находится в Саудовской Аравии

07 февраля 2024, 21:45 | Обновлено 07 февраля 2024, 21:56
5216
17
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Instagram. Богдан Вьюнник

21-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник близок к уходу из команды.

Как сообщает FootBoom, футболист хочет разорвать контракт с «горняками» из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины, которую развязала россия.

Вьюнник не проводит зимние сборы вместе с командой в Турции и не попал в заявку на поединок 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя», который состоится 15 февраля.

Богдан активно ведет Instagram и в последнее время в его сториз начали появляться снимки из Саудовской Аравии. В частности, украинец посетил один из матчей «Аль-Насра», сфотографировался с игроком всемирного клуба Садио Мане, экс-тренером «Шахтера» Луишем Каштру, который сейчас и возглавляет «Аль-Наср», а также получил футболку Криштиану Роналду с его подписью.

В текущем сезоне Вьюнник забил 1 гол и сделал 2 ассиста в составе «Шахтера», сыграв 167 минут в 6 матчах. Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Вьюнник близок к подписанию контракта с «Лехией» из Гданьска.

ФОТО. Как Вьюнник проводит время в Саудовской Аравии

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Источник Footboom
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Комментарии 17
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Український Крим
А можно я тіхонєчко в лєс уйду.... сьогодні жоден здоровий спортсмен армії не потрібнен, треба дідів кульгавих набирати, які і 20 метрів в броніку не пробіжать
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+8
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abc
Маю надію, що піде на фронт.
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+2
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Евгений Кожушко
Кому це гімно потрібне?
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+1
Pavel_i_CO
Сепарський клуб... зубав, орбу, рахіцкій, тімащук, мармазов, шарафадінов, ордєц, распутькін і т.д
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+1
Вася Пупкин
Нічого дивного, він не перший і не останній. Є такі, що тікали аби куди, навіть в третій- четвертий за силою чемпіонат Польщі чи в Австралію чи ще кудись аби не залишатися в Україні під час війни. Нажаль, наша система побудована так, що здорові т міцні можуть спокійно виїхати, а решта... 
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+1
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Andrii8753754
Ну и пусть валит
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
naverland
Первое фото как понять? Его мечта спать с Кристиано?
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0
Евгений Кожушко
Аль-наср - всесвітній клуб? 🤣🤦‍♂️
Ответить
0
Jeny1980
Це хто?
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0
Burevestnik
не бразилец, но из ШД съе..лся ... 
и шо скажут люб ители ШэДэ? 
 чи тотакэ...
Ответить
0
Gargantua
у него контракт до лета 2025
Ответить
0
Александр
Честно говоря думал что первыми свалят из Украины Срна и Палкин но видимо большие бабки имеют на трансферах .готовы под ракетными обстрелами оставаться в Украине 
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-3
Sheva19
Не хочет играть пусть в бобике прячетьса а кто его без команды за границу выпускает .
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-3
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