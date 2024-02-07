Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине

21-летний украинский форвард донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник близок к уходу из команды.

Как сообщает FootBoom, футболист хочет разорвать контракт с «горняками» из-за переживаний, связанных с войной на территории Украины, которую развязала россия.

Вьюнник не проводит зимние сборы вместе с командой в Турции и не попал в заявку на поединок 1/16 финала Лиги Европы против французского «Марселя», который состоится 15 февраля.

Богдан активно ведет Instagram и в последнее время в его сториз начали появляться снимки из Саудовской Аравии. В частности, украинец посетил один из матчей «Аль-Насра», сфотографировался с игроком всемирного клуба Садио Мане, экс-тренером «Шахтера» Луишем Каштру, который сейчас и возглавляет «Аль-Наср», а также получил футболку Криштиану Роналду с его подписью.

В текущем сезоне Вьюнник забил 1 гол и сделал 2 ассиста в составе «Шахтера», сыграв 167 минут в 6 матчах. Контракт футболиста с «Шахтером» рассчитан до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что Вьюнник близок к подписанию контракта с «Лехией» из Гданьска.

ФОТО. Как Вьюнник проводит время в Саудовской Аравии