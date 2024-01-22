Украина. Премьер лига22 января 2024, 21:09 | Обновлено 22 января 2024, 21:14
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Источник: Вьюнник близок к подписанию контракт с польским клубом
Вероятно, форвард вскоре присоединится к «Лехии» Гданьск
22 января 2024, 21:09 | Обновлено 22 января 2024, 21:14
875
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Форвард »Шахтера» Богдан Вьюнник близок к подписанию контракта с польским клубом «Лехия» Гданьск.
По информации Legioners.ua, стороны находятся на завершающей стадии переговоров.
Ранее сообщалось, что за 21-летним футболистом следят швейцарские клубы «Янг Бойз», «Серветт» и «Цюрих».
В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.
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