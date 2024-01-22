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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 21:09 | Обновлено 22 января 2024, 21:14
875
1

Источник: Вьюнник близок к подписанию контракт с польским клубом

Вероятно, форвард вскоре присоединится к «Лехии» Гданьск

22 января 2024, 21:09 | Обновлено 22 января 2024, 21:14
875
1
Источник: Вьюнник близок к подписанию контракт с польским клубом
ФК Шахтер. Богдан Вьюнник

Форвард »Шахтера» Богдан Вьюнник близок к подписанию контракта с польским клубом «Лехия» Гданьск.

По информации Legioners.ua, стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

Ранее сообщалось, что за 21-летним футболистом следят швейцарские клубы «Янг Бойз», «Серветт» и «Цюрих».

В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.

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Богдан Вьюнник Шахтер Донецк Янг Бойз трансферы УПЛ трансферы Лехия Гданьск
Источник Legioners.ua
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Gargantua
жаль
парень далеко не бесталанный а польский чемп болото
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