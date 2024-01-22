Источник: Вьюнник близок к подписанию контракт с польским клубом

Форвард »Шахтера» Богдан Вьюнник близок к подписанию контракта с польским клубом «Лехия» Гданьск.

По информации Legioners.ua, стороны находятся на завершающей стадии переговоров.

Ранее сообщалось, что за 21-летним футболистом следят швейцарские клубы «Янг Бойз», «Серветт» и «Цюрих».

В первой части сезона 2023/24 Богдан Вьюнник провел 6 матчей и забил 1 гол в УПЛ.