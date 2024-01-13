Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Играли в ЛЧ. Назван еще один претендент на таланта Шахтера
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 15:50 |
748
0

Играли в ЛЧ. Назван еще один претендент на таланта Шахтера

Богданом Вьюнником интересуется «Янг Бойз»

13 января 2024, 15:50 |
748
0
Играли в ЛЧ. Назван еще один претендент на таланта Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine

Швейцарский «Янг Бойз» интересуется нападающим донецкого «Шахтера» Богданом Вьюнником, сообщает издание Legioners.ua.

Также по информации источника за 21-летним футболистом следят «Серветт» и «Цюрих», которые также выступают в швейцарской Суперлиге. Интересно, что Богдан Вьюнник уже играл за «Цюрих» в 2022-2023 годах.

Ранее сообщалось, что гданьская «Лехия» сделала предложение по аренде Богдана Вьюнника.

Все 3 швейцарских клуба, которые интересуются украинцем, пока занимают места в чемпионской группе чемпионата. «Янг Бойз» вообще является лидером первенства, а также в этом сезоне играл в Лиге чемпионов.

В кампании 2023/24 на счету Богдана Вьюнника 6 матчей, 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в УПЛ.

По теме:
В Аравии не понравилось? Экс-капитан Ливерпуля может перейти в Ювентус
ОФИЦИАЛЬНО. Аутсайдер АПЛ арендовал нападающего Челси
Источник: Денис Гармаш проведет зимние сборы с амбициозным клубом УПЛ
трансферы Шахтер Донецк трансферы УПЛ Богдан Вьюнник Янг Бойз Цюрих Серветт чемпионат Швейцарии по футболу
Источник Telegram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Футбол | 13 января 2024, 14:40 0
Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией
Мичел не соврал. Известная заявка Жироны на игру с Альмерией

Виктор Цыганков сможет сыграть в 20-м туре Ла Лиги

Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Биатлон | 12 января 2024, 16:48 10
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте
Рупольдинг. Джима спасла Украину от провала в женском спринте

Победу одержала Ингрид Тандреволд

ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Футбол | 12.01.2024, 18:28
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
ФОТО. Невеста Роналду похвасталась ювелирными украшениями на 5 млн долларов
Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 13.01.2024, 13:36
Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Челси – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
Зимние виды | 13.01.2024, 10:40
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
ВИДЕО. Титулованный горнолыжник разбился на трассе Кубка мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
ВИДЕО. Французский фигурист исполнил запрещенное сальто и выиграл ЧЕ-2024
13.01.2024, 02:15 1
Зимние виды
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
На характере! Стародубцева впервые в карьере будет играть на Grand Slam
12.01.2024, 07:23 15
Теннис
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
Кепа боится, что Реал отправит его обратно в Челси
11.01.2024, 19:26 10
Футбол
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
ВИДЕО. Ирина Морозюк подарила Милевскому выпивку и Феррари. Но есть нюанс
13.01.2024, 09:09 7
Футбол
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
Преданная жена выгнала звезду Манчестер Сити из их 4,5-миллионого особняка
12.01.2024, 18:08
Футбол
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
Вингер Шахтера заинтересовал лидера европейского чемпионата
12.01.2024, 20:31 17
Футбол
Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге
Три изменения. Украина удивила составом на женский спринт в Рупольдинге
11.01.2024, 18:17 3
Биатлон
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
Рейтинг ФИФА. Украина имеет лучший результат за 10 лет, 4 лучший в истории
12.01.2024, 16:55 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем