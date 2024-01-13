Играли в ЛЧ. Назван еще один претендент на таланта Шахтера

Швейцарский «Янг Бойз» интересуется нападающим донецкого «Шахтера» Богданом Вьюнником, сообщает издание Legioners.ua.

Также по информации источника за 21-летним футболистом следят «Серветт» и «Цюрих», которые также выступают в швейцарской Суперлиге. Интересно, что Богдан Вьюнник уже играл за «Цюрих» в 2022-2023 годах.

Ранее сообщалось, что гданьская «Лехия» сделала предложение по аренде Богдана Вьюнника.

Все 3 швейцарских клуба, которые интересуются украинцем, пока занимают места в чемпионской группе чемпионата. «Янг Бойз» вообще является лидером первенства, а также в этом сезоне играл в Лиге чемпионов.

В кампании 2023/24 на счету Богдана Вьюнника 6 матчей, 1 забитый мяч и 2 голевые передачи в УПЛ.