Где смотреть матчи? Создан канал УПЛ-ТВ, помогать будет 1+1

УПЛ объявила о том, что запускает свой спортивный канал – УПЛ-ТВ, а дистрибуцией (распространением) займется группа каналов 1+1.

Новый канал можно будет посмотреть в кабельном телевидении и в базовых подписках ОТТ-платформ. Первый матч запланирован на 23 февраля, когда вторую часть сезона откроют ЛНЗ и «Кривбасс».

А с сезона 2024/25 планируется запуск аналитических программ и студий с предматчевыми и послематчевыми комментариями, а также обзоры поединков чемпионата.

Ранее стало известно, что 13 клубов передали права УПЛ для общего телепула, а три клуба («Динамо», «Днепр-1» и «Заря») имеют контракты с группой 1+1 и собираются показывать свои домашние матчи там.

Пока нет информации, означает ли сотрудничество УПЛ и 1+1 согласие оставшихся трех клубов войти в телепул.