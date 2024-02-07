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Украина. Премьер лига
07 февраля 2024, 11:48 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:08
2477
2

Где смотреть матчи? Создан канал УПЛ-ТВ, помогать будет 1+1

Есть амбициозные планы на следующий сезон

07 февраля 2024, 11:48 | Обновлено 07 февраля 2024, 12:08
2477
2
Где смотреть матчи? Создан канал УПЛ-ТВ, помогать будет 1+1
ФК Шахтер

УПЛ объявила о том, что запускает свой спортивный канал – УПЛ-ТВ, а дистрибуцией (распространением) займется группа каналов 1+1.

Новый канал можно будет посмотреть в кабельном телевидении и в базовых подписках ОТТ-платформ. Первый матч запланирован на 23 февраля, когда вторую часть сезона откроют ЛНЗ и «Кривбасс».

А с сезона 2024/25 планируется запуск аналитических программ и студий с предматчевыми и послематчевыми комментариями, а также обзоры поединков чемпионата.

Ранее стало известно, что 13 клубов передали права УПЛ для общего телепула, а три клуба («Динамо», «Днепр-1» и «Заря») имеют контракты с группой 1+1 и собираются показывать свои домашние матчи там.

Пока нет информации, означает ли сотрудничество УПЛ и 1+1 согласие оставшихся трех клубов войти в телепул.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Умник
Значит скоро выпустят Валерича
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Mr Voevudskiy
Интересно посмотреть как они 2 матча в одно время на одном канале будут показывать)
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