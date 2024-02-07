Где смотреть матчи? Создан канал УПЛ-ТВ, помогать будет 1+1
Есть амбициозные планы на следующий сезон
УПЛ объявила о том, что запускает свой спортивный канал – УПЛ-ТВ, а дистрибуцией (распространением) займется группа каналов 1+1.
Новый канал можно будет посмотреть в кабельном телевидении и в базовых подписках ОТТ-платформ. Первый матч запланирован на 23 февраля, когда вторую часть сезона откроют ЛНЗ и «Кривбасс».
А с сезона 2024/25 планируется запуск аналитических программ и студий с предматчевыми и послематчевыми комментариями, а также обзоры поединков чемпионата.
Ранее стало известно, что 13 клубов передали права УПЛ для общего телепула, а три клуба («Динамо», «Днепр-1» и «Заря») имеют контракты с группой 1+1 и собираются показывать свои домашние матчи там.
Пока нет информации, означает ли сотрудничество УПЛ и 1+1 согласие оставшихся трех клубов войти в телепул.
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