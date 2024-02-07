ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?

17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-18.

Украинец участвует с командой в молодежном английском турнире Кубок развития. Шевченко младший помог в полуфинальном матче турнира победить ровесников с «Халл Сити», забив гол на 26-й минуте.

Этот гол стал для Кристиан третьим подряд. Ранее молодой украинец отличался по одному разу в матчах с клубами «Миллуолл» и «Ипсвич».

Недавно Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную планирует играть его сын, если у него появится такая возможность.

ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов Кристиан уже успел забить?