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  4. ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
Англия
07 февраля 2024, 12:30 |
1282
1

ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?

Украинец помог команде выйти в финал молодежного турнира

07 февраля 2024, 12:30 |
1282
1
ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов успел забить?
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

17-летний сын новоиспеченного президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан показывает удачную игру за молодежную команду «Уотфорда» U-18.

Украинец участвует с командой в молодежном английском турнире Кубок развития. Шевченко младший помог в полуфинальном матче турнира победить ровесников с «Халл Сити», забив гол на 26-й минуте.

Этот гол стал для Кристиан третьим подряд. Ранее молодой украинец отличался по одному разу в матчах с клубами «Миллуолл» и «Ипсвич».

Недавно Андрей Шевченко рассказал, за какую сборную планирует играть его сын, если у него появится такая возможность.

ФОТО. Сын Шевченко покоряет Англию. Сколько голов Кристиан уже успел забить?

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Кристиан Шевченко Уотфорд Халл Сити Миллуолл Ипсвич
Источник Sport.ua
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Raien
"Молодий українець", який народився та живе у Лондоні, хоч раз в Україні був?
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