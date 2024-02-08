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Украина. Премьер лига
08 февраля 2024, 00:51 | Обновлено 08 февраля 2024, 00:56
187
1

Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции

Юрий Климчук в зимнее трансферное окно мог сменить команду

08 февраля 2024, 00:51 | Обновлено 08 февраля 2024, 00:56
187
1
Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции
ФК Рух. Юрий Климчук

Как стало известно Sport.ua, форвард «Руха» Юрий Климчук был близок к переезду в турецкую Суперлигу. Существенный интерес к Климчуку проявлял «Хатайспор», который хотел арендовать игрока с правом выкупа летом.

По нашей информации, сделка была почти оформлена, однако в последний момент трансфер сорвался. Клубы не смогли договориться о сумме компенсации за игрока. «Рух» хотел получить за форварда более двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне Климчук сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и сделал две голевые передачи.

Ранее была информация, что летом клуб Чемпионшипа «Плимут» предлагал за переход Юрия Климчука 500 тысяч евро.

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Юрий Климчук Рух Львов инсайд Хатайспор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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pricolist
Рух постійно хоче за своїх гравців великі гроші і жодного трансферу ще не відбулося. 
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