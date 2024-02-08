Лидер Руха мог перебраться в чемпионат Турции

Как стало известно Sport.ua, форвард «Руха» Юрий Климчук был близок к переезду в турецкую Суперлигу. Существенный интерес к Климчуку проявлял «Хатайспор», который хотел арендовать игрока с правом выкупа летом.

По нашей информации, сделка была почти оформлена, однако в последний момент трансфер сорвался. Клубы не смогли договориться о сумме компенсации за игрока. «Рух» хотел получить за форварда более двух миллионов евро.

В нынешнем сезоне Климчук сыграл 13 матчей в УПЛ, в которых забил 5 голов и сделал две голевые передачи.

Ранее была информация, что летом клуб Чемпионшипа «Плимут» предлагал за переход Юрия Климчука 500 тысяч евро.