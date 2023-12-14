Источник: клуб Чемпионшипа летом предлагал Руху 500 тысяч евро за вингера

Клуб второго по силе дивизиона Англии Чемпионшипа «Плимут» предлагал львовскому «Руху» 500 тысяч евро за 26-летнего украинского вингера Юрия Климчука.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, руководство английской команды хотело подписать игрока в летнее трансферное окно.

«Рух» отказался отпускать футболиста. Источник утверждает, что для украинской команды сумма в 500 тысяч евро оказалась слишком маленькой.

«Рух» завершил первую часть УПЛ на 6-й позиции турнирной таблицы чемпионата, а Климчук в последних матчах почти не попадал в состав из-за повреждения – только один выход на поле в 5 поединках. В активе хавбека 13 матчей в чемпионате, 5 голов и 2 ассиста.

Ранее Sport.ua сообщал, что Юрий идет на поправку, однако он все равно не попал в заявку на матч с «Ворсклой».