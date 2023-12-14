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Англия
14 декабря 2023, 05:14 | Обновлено 14 декабря 2023, 05:19
184
0

Источник: клуб Чемпионшипа летом предлагал Руху 500 тысяч евро за вингера

Львовский клуб отказался продавать Юрия Климчука в Англию

14 декабря 2023, 05:14 | Обновлено 14 декабря 2023, 05:19
184
0
Источник: клуб Чемпионшипа летом предлагал Руху 500 тысяч евро за вингера
ФК Рух Львов. Юрий Климчук

Клуб второго по силе дивизиона Англии Чемпионшипа «Плимут» предлагал львовскому «Руху» 500 тысяч евро за 26-летнего украинского вингера Юрия Климчука.

Об этом сообщает «Футбол 24». По информации источника, руководство английской команды хотело подписать игрока в летнее трансферное окно.

«Рух» отказался отпускать футболиста. Источник утверждает, что для украинской команды сумма в 500 тысяч евро оказалась слишком маленькой.

«Рух» завершил первую часть УПЛ на 6-й позиции турнирной таблицы чемпионата, а Климчук в последних матчах почти не попадал в состав из-за повреждения – только один выход на поле в 5 поединках. В активе хавбека 13 матчей в чемпионате, 5 голов и 2 ассиста.

Ранее Sport.ua сообщал, что Юрий идет на поправку, однако он все равно не попал в заявку на матч с «Ворсклой».

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Юрий Климчук трансферы трансферы УПЛ Чемпионшип Плимут Рух Львов
Источник Футбол 24
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