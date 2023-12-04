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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 21:22 | Обновлено 04 декабря 2023, 21:36
655
0

Перед матчем с Ворсклой у Руха есть кадровые проблемы

Львовяне смогут рассчитывать не на всех футболистов

04 декабря 2023, 21:22 | Обновлено 04 декабря 2023, 21:36
655
0
Перед матчем с Ворсклой у Руха есть кадровые проблемы
ФК Рух Львов. Таллес Бренер

В 17-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Руха» 10 декабря сыграют в гостях с «Ворсклой».

Как стало известно Sport.ua, в этом заключительном поединке первой части сезона львовянам точно не помогут Денис Слюсар, который уже давно находится в лазарете, а также Остап Притула, Денис Теслюк и бразилец Таллес, которые не успеют восстановиться после повреждений.

Более обнадеживающая ситуация с Юрием Климчуком, который не принимал участия в сегодняшнем календарном поединке с «Зарей», но в ближайшие дни планирует вернуться в строй.

Пока что футболисты «Руха» занимают пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.

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Рух Львов травма инсайд Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Остап Притула Таллес Бренер Денис Слюсар Денис Теслюк Юрий Климчук
Источник Sport.ua
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