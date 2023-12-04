Перед матчем с Ворсклой у Руха есть кадровые проблемы

В 17-м туре чемпионата УПЛ футболисты «Руха» 10 декабря сыграют в гостях с «Ворсклой».

Как стало известно Sport.ua, в этом заключительном поединке первой части сезона львовянам точно не помогут Денис Слюсар, который уже давно находится в лазарете, а также Остап Притула, Денис Теслюк и бразилец Таллес, которые не успеют восстановиться после повреждений.

Более обнадеживающая ситуация с Юрием Климчуком, который не принимал участия в сегодняшнем календарном поединке с «Зарей», но в ближайшие дни планирует вернуться в строй.

Пока что футболисты «Руха» занимают пятое место в чемпионате УПЛ, набрав 25 очков.