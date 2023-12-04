Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью
Несмотря на состояние поля команды много атаковали
Луганская «Заря» и львовский «Рух» в понедельник, 4 декабря, встретились в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги.
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 16 тур.
«Заря» – «Рух» – 0:0
Предупреждения: Нагнойный (60), Герреро (90+1) – Рунич (33).
«Заря»: Сапутин - Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль, Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Нагнойный (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 60), Алефиренко (Жан, 82), Герреро.
«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман (Пидгурский, 80), Пастух, Квасница, Рунич (Соломон, 70), Карабин (Федор, 70).
Арбитр: Клим Заброда (Сумы).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
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