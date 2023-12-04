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Заря
04.12.2023 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 14:55 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:57
487
4

Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью

Несмотря на состояние поля команды много атаковали

04 декабря 2023, 14:55 | Обновлено 04 декабря 2023, 14:57
487
4
Зимний, но нескучный футбол. Заря и Рух сыграли вничью

Луганская «Заря» и львовский «Рух» в понедельник, 4 декабря, встретились в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 16 тур.

«Заря» – «Рух» – 0:0

Предупреждения: Нагнойный (60), Герреро (90+1) – Рунич (33).

«Заря»: Сапутин - Батагов, Джордан (Данченко, 60), Боль, Кирюханцев, Мишнев, Чурко, Нагнойный (Бугай, 82), Антюх (Горбач, 60), Алефиренко (Жан, 82), Герреро.

«Рух»: Ледвий – Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Сапуга, Плюман (Пидгурский, 80), Пастух, Квасница, Рунич (Соломон, 70), Карабин (Федор, 70).

Арбитр: Клим Заброда (Сумы).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ЗАРЯ – РУХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Заря Луганск Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря - Рух отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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December 32
Хорошо что завтра АПЛ играет.
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+1
Умник
Класс матч.
Заря не на том месте.
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0
Віктор Коробка
Хотілося б відмітити, що тренери Зорі більш-меньш наладили гру в захисті, та й Сапутін у воротах виглядав впевненіше, ніж Турбаєвський. 2 доволі ранні заміни теж приємно вразили і були вчасними і продуктивними, як і дві останні. 
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0
Віктор Коробка
Незважаючи на нулі - дуже цікава гра команд, які не відсиджувалися в обороні та не влаштовували боротьбу в центрі поля. Звичайно, при "зимовому" футболі важко розраховувати на зливу голів, але на 1-2 м'ячі команди награли. 
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0
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