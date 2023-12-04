Юрий КОВАЛЬ: «Место Зари не отвечает тому, на что мы рассчитываем»

Главный тренер луганской «Зари» Юрий Коваль прокомментировал ничью с львовским «Рухом» (0:0) в матче 16-го тура УПЛ:

«Если вести речь о зачетных пунктах, то, конечно, хотелось бы заработать 3 очка. Мы были на это нацелены. К тому же, делали замены для того, чтобы усилить нашу игру в атаке. Моменты были. Детально разобрали игру соперника. Это хорошая команда, видим тренерскую руку. Есть и готовность, максимализм. Но игроки такие же, как и у нас, и не выше классом.

Сегодняшнее место «Зари» не соответствует тому, на что мы рассчитываем. На это разные причины. Вся борьба впереди. Спасибо ребятам сегодня. Игра показала, что все проблемы в головах. Функционально команда готова бороться. Принимаем эту ничью и надеемся, что она даст нам возможность оттолкнуться от дна турнирной таблицы. Смотрим вперед позитивно».

После этой ничьей в активе луганчан 11 очков в 13 матчах, что позволяет команде занять лишь 15-е место по итогам 16 туров.