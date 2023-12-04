Заря – Рух – 0:0. Много моментов, мало голов. Видеообзор матча

4 декабря в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и львовским «Рухом». Игра завершилась со счетом 0:0.

Суммарно за весь поединок команды нанесли 13 ударов по воротам друг друга, лишь 4 из которых были направлены в створ ворот.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 4 декабря

Заря – Рух – 0:0

Видеообзор матча: