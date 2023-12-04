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Заря
04.12.2023 13:00 – FT 0 : 0
Рух Львов
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Украина. Премьер лига
04 декабря 2023, 17:45 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:20
106
0

Заря – Рух – 0:0. Много моментов, мало голов. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 16 тура чемпионата Украины

04 декабря 2023, 17:45 | Обновлено 04 декабря 2023, 18:20
106
0
Заря – Рух – 0:0. Много моментов, мало голов. Видеообзор матча
УПЛ

4 декабря в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся матч 16-го тура Украинской Премьер-лиги между луганской «Зарей» и львовским «Рухом». Игра завершилась со счетом 0:0.

Суммарно за весь поединок команды нанесли 13 ударов по воротам друг друга, лишь 4 из которых были направлены в створ ворот.

Украинская Премьер-лига. 16-й тур, 4 декабря

Заря – Рух – 0:0

Видеообзор матча:

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Источник Sport.ua
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