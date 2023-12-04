В понедельник, 4 декабря, в рамках 16 тура Украинской Премьер-лиги встретятся «Заря» и «Рух». Луганчане неожиданно оказались на дне турнирной таблицы, а львовский клуб находится на пятом месте.

Заря

«Бронзового» призера минувшего первенства в текущем сезоне изрядно лихорадит. Предпоследнее место в турнирной таблице, две тренерские отставки, досрочное прощание с перспективами пробиться в евровесну – таковы реалии для луганского коллектива. При Юрии Ковале, возглавившем «черно-белых» в середине ноября, «Заря» в чемпионате еще не играла. Были две встречи Лиги конференций, которые завершились поражениями луганского клуба. В УПЛ луганчане за девять матчей одержали всего одну победу. В прошлом своем поединке национального первенства «черно-белые» проиграли ЛНЗ (1:2).

Вернулся на поле залечивший повреждение Чурко. В матче с «Рухом» не сможет помочь партнерам защитник Снурницын, который будет отбывать дисквалификацию из-за перебора желтых карточек. Свои юблилейные, 10-е, голы в украинском чемпионате могут забить Герреро и Кирюханцев.

Рух

Львовяне в прошлом туре проиграли киевскому «Динамо» (0:2) и прервали свою шестиматчевую гостевую забивную серию. Игру руховцев в нынешнем сезоне характеризует нестабильность результатом. Наряду с яркими победами львовяне много очков недобрали.

В предстоящем поединке «Рух» может забить 100-й гол в УПЛ (еще два мяча). «Заря» – это очень хорошая команда и они не зря выступают в еврокубках. Несмотря на их текущие результаты, в их составе собраны качественные футболисты. Особенно хорош подбор в атаке, где играют Герреро и Антюх. Мы досконально изучаем игру луганчан на теориях – тренерский штаб дает нам много информации о будущем сопернике. Это будет непростой выездной матч, но мы готовимся в обычном режиме. В последних матчах этого года нужно выложиться на все 100% и получить положительный для «Руха» результат», отметил полузащитник львовян Денис Пидгурский.

Статистика встреч

Команды провели между собой семь очных дуэлей. Четыре победы одержала «Заря», дважды успех праздновали руховцы, а в еще одной встрече была зафиксирована ничья. В первом круге нынешнего чемпионата «Рух» обыграл луганчан со счетом 2:1. В первом тайме Русин открыл счет, а после перерыва Рунич и Климчук оформили волевую победу львовского клуба.

Прогноз на противостояние

«Заря» переживает кризис и улучшения в игре луганчан пока не просматриваются. Львовяне попытаются воспользоваться проблемами соперников и увезти победу из Ужгорода. Нашим прогнозом будет ничейный результат.

Ориентировочные составы:

«Заря»: Турбаевский, Боль, Батагов, Джордан, Данченко, Дрышлюк, Алефиренко, Чурко, Герреро, Кирюханцев, Антюх.

«Рух»: Герета, Роман, Дидык, Слюбик, Сыч, Пидгурский, Сапуга, Таллес, Соломон, Квасница, Климчук.

4 декабря, понедельник