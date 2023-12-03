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Чемпионат Украины
Заря
04.12.2023 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
03 декабря 2023, 20:27 |
159
0

Заря – Рух. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16-го тура чемпионата Украины по футболу

03 декабря 2023, 20:27 |
159
0
Заря – Рух. Текстовая трансляция матча
УПЛ

Луганская «Заря» и львовский «Рух» в понедельник, 4 декабря, встретятся в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Начало назначено на 13:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Заря» не может выиграть в трех турах подряд. Да и в целом на счету команды лишь две победы в текущем розыгрыше УПЛ – в 3-м туре над «Ворсклой» и в 11-м над «Оболонью». «Рух» начал чемпионат с трех побед подряд. Первая из них была как раз над «Зарей» – 2:1. Сейчас подопечные Виталия Пономарева переживают не лучший отрезок сезона: в предыдущих пяти турах команда выиграла лишь один раз, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины «Заря» имеет в своем активе десять очков, «Рух» отыграл уже 15 поединков, в которых набрал 24 зачетных балла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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