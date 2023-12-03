Луганская «Заря» и львовский «Рух» в понедельник, 4 декабря, встретятся в матче 16-го тура Украинской Премьер-лиги. Команды сыграют на стадионе «Авангард» в Ужгороде. Начало назначено на 13:00.

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«Заря» не может выиграть в трех турах подряд. Да и в целом на счету команды лишь две победы в текущем розыгрыше УПЛ – в 3-м туре над «Ворсклой» и в 11-м над «Оболонью». «Рух» начал чемпионат с трех побед подряд. Первая из них была как раз над «Зарей» – 2:1. Сейчас подопечные Виталия Пономарева переживают не лучший отрезок сезона: в предыдущих пяти турах команда выиграла лишь один раз, дважды сыграла вничью и потерпела два поражения.

После 12 сыгранных матчей в чемпионате Украины «Заря» имеет в своем активе десять очков, «Рух» отыграл уже 15 поединков, в которых набрал 24 зачетных балла.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Рух», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.