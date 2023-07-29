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Рух Львов
29.07.2023 15:00 – FT 2 : 1
Заря
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Украина. Премьер лига
29 июля 2023, 17:01 | Обновлено 29 июля 2023, 18:16
3685
10

Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари

Луганский коллектив провалил вторую половину игры

29 июля 2023, 17:01 | Обновлено 29 июля 2023, 18:16
3685
10
Первая сенсация. Рух совершил камбек в игре против Зари
УПЛ

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев выставил достаточно неожиданный стартовый состав своих подопечных на первую игру нового чемпионата. В частности, Теслюк ранее только дважды выходил на замену, а среди запасных находились опытные Паньков, Таллес, Альваренга и Довгий. В «Заре» дебютировал в статусе главного тренера Ненад Лалатович, а в статусе игроков – Андерсон Джордан и Викентий Волошин. Отметим и возвращение в луганский клуб Даниила Алефиренко, который в этом году много забивал голов за «Черноморец».

В дебюте игры мог открыть счет лучший бомбардир «Руха» Юрий Климчук, но со штрафного пробил рядом со штангой. Гости быстро переходили от обороны к атаке, часто пытались завершать дальними ударами. В частности, Ледвий сыграл надежно после удара Антюха. В свою очередь издалека пробил над перекладиной Эдсон.

А в середине тайма атака «Зари» правым краем завершилась взятием ворот. Антюх нашел в центре штрафной Русина, который, опередив защитников, в одно касание пробил мимо вратаря. Для Русина это был уже 25-й гол в УПЛ. вскоре мог удвоить счет и сам Антюх, но у Дениса удар не получился и мячом завладел Ледвий. Хозяева поля пытались найти пути взятия ворот своих соперников, много комбинировали, однако опасных моментов у ворот Сапутина так и не возникало. Зато нарушений правил со стороны обеих команд и желтых карточек было немало.

В начале второго тайма «Рух» создал несколько моментов у ворот «Зари». Сначала Теслюк после розыгрыша углового головой пробил над перекладиной. Вскоре неожиданно ошибся Сапутин, но Андерсон Джордан подстраховал вратаря. А потом хватается за голову Притула, на удар которого успел отреагировать вратарь гостей.

Гости при первой возможности опасно контратаковали и мог оформить дубль Русин, однако его удар сумел ногами парировать Ледвий. «Желто-черные» своего же шанса не потеряли. Климчук с левого края навесил на Рунича и Василий головой точно пробил мимо Сапутина. Для Рунича это был уже 4-й «джокерский» гол в составе руховцев в УПЛ.

Не успели гости прийти в себя от такого развития событий, как могли пропустить второй гол. После удара Квасницы мяч от перекладины отскочил к неприкрытому Руничу, который сходу пробил выше ворот. Затем «Заря» осталась в меньшинстве – после удаления Андерсона Джордана. И подопечные Виталия Пономарева сумели материализовать численное преимущество в гол. Климчук дальним ударом низом в ближний угол вывел свою команду вперед.

В итоге «Рух» одержал первую волевую победу над «Зарей» и впервые начал новый сезон в УПЛ с победы. Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия «Руха» увеличилась до 7 игр: три победы и четыре ничьи. Безничейная же серия «Зари» продолжается 16 игр: 12 побед и 4 поражения.

Юрий НАЗАРКЕВИЧ

Украинская Премьер-лига. 1-й тур.

«Рух» – «Заря» - 2:1

Рунич, 67, Климчук, 86 – Русин, 21

Антюх, 3, Джордан, 19, Волошин, 41, Яцик, 65 Мишнев, 89 – Дидик, 37, Сапуга, 88

Джордан, 84 (второе предупреждение)

«Рух»: Ледвий – Роман, Дидык (Слюсар, 87), Слюбык, Сыч – Притула (Пастух, 83), Эдсон, Сапуга – Мисик (Рунич, 64), Климчук, Теслюк (Квасница, 65).

«Заря»: Сапутин – Вантух, Батагов, Джордан, Кирюханцев (Снурницын, 77) – Дришлюк, Мишнев – Антюх (Нагнойный, 78), Волошин (Яцик, 59), Русин – Алефиренко (Бугай, 71).

Арбитр: Алексей Деревинский (Киев).

Стадион: «Украина» (Львов).

РУХ - ЗАРЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

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Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 10
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roman75zpr
Узнаю Зорю, её фирменное начало чемпионата, а в конце опять очков не хватит для чего-то ( 
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Sunrise
Последнюю треть матча Рух полностью переиграл Зарю. Похоже было что кондиции не те и просто не могли бегать уже. Первый тайм был симпатичный, поэтому подождём что будет через пару туров. Может Лалатович подводит команду к осени. 
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+3
Summertime
В прошлом сезоне Рух  выиграл дома 3:1.  Это уже тенденция, а не сенсация.
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+1
adidas77
Все як завжди! Єврокубки наближаються...
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0
8number
Молодці, хлопці. Як вболіваю , то вболіваю 👍😀
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0
Jaime_Lannister
Як там гра, хто дивився? Зоря в порівнянні з минулим сезоном яка?
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0
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Заря остается на своем низком уровне, ее удачи - если у кого-то из лидеров чемпионата упадок, как у Динамо, вот тогда они и радуются 
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-5
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