ЛАЛАТОВИЧ: «Пока были силы, играли в футбол, в который хотели»

Главный тренер луганской «Зари» Ненад Лалатович дал оценку поединку 1-го тура чемпионата Украины-2023/2024 с львовским «Рухом» (1:2).

– Поздравляем «Рух» с победой. Пока были силы, мы играли в футбол, в который хотели: высоко атаковали, были близко к игрокам соперника, агрессивно. Мы поняли, что «Рух» будет играть высоким прессингом. Второй тайм начали тоже хорошо. Был момент, когда мы могли забивать второй гол. А при 2:0, может быть, был бы конец матча.

Неделю назад на наших тренировках было всего 15 игроков. Очень многие футболисты присоединились к нам всего неделю назад. Игроки многих позиций не прошли полноценный сбор. «Рух» был хорошо готово физически. В последние 30 минут встречи мы получили ненужную красную карточку и два гола.

– Где Имереков?

– Его не было в команде, когда я приехал. Мы не знаем, где он. Нам не хватает многих игроков. У нас новая команда, без 5-6 игроков в прошлом сезоне. С каждой игрой мы будем добавлять и будем выглядеть лучше. Первый тайм показал, как мы хотим и можем играть.

Мы хотели бы иметь по два игрока на каждую позицию. Это то, что мы требуем от руководства клуба, – заявил Лалатович.