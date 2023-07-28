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Чемпионат Украины
Рух Львов
29.07.2023 15:00 - : -
Заря
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Украина. Премьер лига
28 июля 2023, 22:38 | Обновлено 28 июля 2023, 23:02
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0

Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Продолжится ли беспроигрышная домашняя серия «Руха»?

28 июля 2023, 22:38 | Обновлено 28 июля 2023, 23:02
210
0
Рух – Заря. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 29 июля, «Рух» на стадионе «Украина» в рамках 1-го тура украинской Премьер-лиги будет принимать «Зарю». Беспроигрышная клубная рекордная домашняя серия руховцев в УПЛ продолжается 6 игр.

Рух

«Рух» при Виталии Пономареве дома еще не проигрывал – в 6 играх: две победы и четыре ничьи. Перед стартом нового, 33-го, чемпионата Украины главный тренер руховцев отметил: «Настроение положительное. Команда прошла сборы, готова к чемпионату. Усиления в команде нет, ведь стратегия клуба – развитие молодых футболистов, являющихся воспитанниками «Руха». Верю в них, уверен, что в этом сезоне они способны на прогресс, чтобы улучшить свою игру. Прошлый сезон был для них сложным, но они с честью вышли из сложившейся ситуации».

Руховец Ростислав Лях может провести 50-й матч в УПЛ, а «Рух» - потерпеть 30-е поражение в чемпионатах. Ранее «Рух» на стадионе «Украина» провел 10 игр: три победы, две ничьи и пять поражений, разница мячей 12-16. «Рух» в дальнейшем планирует свои домашние матчи чемпионата и Кубка Украины играть на «Арене Львов». Пока после смены газона новое поле еще не готово для проведения поединков.

Заря

В отличие от «Руха» во время летнего межсезонья в составе «Зари» произошло больше кадровых изменений. Из «Карпат» вернулся Юрий Тлумак, а из «Черноморца» – Даниил Алефиренко. Новичками «черно-белых» стали Владислав Бугай из «Львова», Антон Боль, Викентий Волошин и Александр Яцык из «Динамо» и бразилец Андерсон Джордан из ФК «Вила Нова».

На стадионе «Украина» состоится дебют Ненада Лалатовича в качестве главного тренера клуба УПЛ, где он в статусе игрока «Шахтера» провел 14 игр. Безничейная серия «Зари» продолжается 15 игр: 12 побед и 3 поражения. Луганский клуб может в 140-й раз сыграть вничью в УПЛ.

Статистика встреч

«Рух» и «Заря» провели пять игр в УПЛ, в которых трижды победа была на стороне луганчан, по разу были зафиксированы ничья и победа «желто-черных». При этом руховцы пропускают голы во всех личных матчах с луганским клубом. «Рух» одно из двух своих самых крупных поражений в УПЛ потерпел именно от «Зари» – 0:4 (25.10.2020 г.). «Рух» последний раз принимал «Зарю» 9 сентября 2022 года, когда была зафиксирована победа хозяев поля со счетом 3:1. Героем матча стал бразилец Таллес, оформивший первый и единственный хет-трик «Руха» в УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Алексей Деревинский (Хмельницкий), который провел 23 игры в УПЛ. Ранее «Рух» при Деревинском отыграл три матча в чемпионатах – по одной победе, ничьей и поражению. «Заря» при этом арбитре также провела 3 игры УПЛ и с теми же показателями: победа, ничья и поражение.

Прогноз на противостояние

Для «Руха» это будет четвертый сезон в УПЛ, а в первых матчах предыдущих трех чемпионатов руховцы терпели поражения. В этот раз «желто-черные» настроены прервать этот сериал. Нашим прогнозом будет боевая ничья.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Роман, Дидык, Сыч, Лях, Сапуга, Пидгурский, Таллес, Альваренга, Соломон, Климчук.

«Заря»: Сапутин, Кирюханцев, Вантух, Бутко, Батагов, Чурко, Бугай, Яцык, Антюх, Русин, Алефиренко.

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29 июля, суббота

«Рух» – «Заря»
Львов. Стадион «Украина». 15:00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне и Спорт-1
РУХ – ЗАРЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Алексей Деревинский (Киев)
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Украинская Премьер-лига Рух Львов Заря Луганск Рух - Заря прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
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